こっちのけんと、第1子の誕生を報告「赤ちゃんおもしろすぎです」喜びつづる 24年2月に結婚発表
マルチクリエイター・こっちのけんと（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました」と報告した。
【写真】赤ちゃんを抱いたイラストとともに子どもの誕生を報告したこっちのけんと
こっちのけんとは「感謝の気持ちでいっぱいです」「寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです」と喜びをつづった。
そして「家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけますと幸いです」と呼び掛けた。
こっちのけんとは1996年6月13日生まれ。大阪府出身。楽曲制作や映像制作などマルチアーティストとしてYouTubeで活動中。兄は、俳優の菅田将暉。弟は、俳優の菅生新樹。また2024年2月15日に結婚したことをSNSで公表していた。
【写真】赤ちゃんを抱いたイラストとともに子どもの誕生を報告したこっちのけんと
こっちのけんとは「感謝の気持ちでいっぱいです」「寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです」と喜びをつづった。
そして「家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけますと幸いです」と呼び掛けた。
こっちのけんとは1996年6月13日生まれ。大阪府出身。楽曲制作や映像制作などマルチアーティストとしてYouTubeで活動中。兄は、俳優の菅田将暉。弟は、俳優の菅生新樹。また2024年2月15日に結婚したことをSNSで公表していた。