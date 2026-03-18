日本HPは3月18日、キーボード一体型デスクトップPC「HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC」を発売しました。日本HPが1月にお披露目した際に発表された希望販売価格は43万8000円（税込）と、なかなかなお値段でしたが、今なら発売記念キャンペーンで23万4450円（税込）から購入できます。

キーボード筐体にシステムを内蔵

厚さ最大17.5mm、重量約676gのキーボード型の筐体に、プロセッサとメモリー、ストレージ、デュアルスピーカーとデュアルマイクを搭載するデスクトップPC。USB-Cケーブルで外部ディスプレイに接続すれば、付属のワイヤレスマウスを組み合わせてデスクトップ作業環境が完成する個性的なPCです。

プロセッサは最大50TOPSのNPU性能を持つAMD Ryzen AI 300シリーズプロセッサ、メモリーは最大32GB、ストレージは最大512GBが選択できます。背面にUSB Type-Cポート2基を搭載し、一方は40Gbpsのデータ転送とPower Delivery、DisplayPort 2.1に、もう一方は10Gbpsのデータ転送とPower Delivery、DisplayPort 1.4に対応します。プロセッサー内蔵グラフィックスにより、USB4 Type-Cで最大7680×2160、USB Type-Cで最大3480×2160の解像度で映像出力が可能。電源ボタンはWindows Hello対応の指紋センサーを内蔵。キーボードにCopilotキーを搭載し、Copilot＋PCに無料アップデートを予定しています。

CPU・ケーブル・バッテリーの組み合わせで5モデルをラインアップ

USBケーブルが着脱式、本体に固定の2タイプ、バッテリー非搭載と内蔵の2タイプがあり、CPUとの組み合わせで合計5種類のモデルをラインアップします。いずれもペアリング済みのワイヤレスマウスが付属します。

D55FHTPは、AMD Ryzen AI 5 330プロセッサに16GB RAM、256GBストレージを搭載し、ケーブル着脱式、バッテリー非搭載のモデル。記事執筆時点のキャンペーン価格は52％OFFの23万4450円（税込）。

D73TDPTは、AMD Ryzen AI 5 330プロセッサに16GB RAM、256GBストレージを搭載し、ケーブル固定式、バッテリー非搭載のモデル。記事執筆時点のキャンペーン価格は52％OFFの23万9950円（税込）。

D56XWPTは、AMD Ryzen AI 5 330プロセッサに16GB RAM、256GBストレージを搭載し、ケーブル着脱式、バッテリー内蔵のモデル。記事執筆時点のキャンペーン価格は51％OFFの25万950円（税込）。

D73TCPTは、AMD Ryzen AI 7 PRO 350プロセッサに32GB RAM、512GBストレージを搭載し、ケーブル固定式、バッテリー非搭載のモデル。記事執筆時点のキャンペーン価格は49％OFFの36万950円（税込）。

D73tJPTは、AMD Ryzen AI 7 PRO 350プロセッサに32GB RAM、512GBストレージを搭載し、ケーブル着脱式、バッテリー内蔵のモデル。記事執筆時点のキャンペーン価格は48％OFFの37万1950円（税込）。

この他、モニターとのセット、Microsoft Office搭載のセットなどをラインアップしています。詳細は日本HPのウェブサイトを参照してください。

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