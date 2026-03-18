＜義妹にマンション譲れ？＞勝手にスペアキー持ち出し「内見」！？義妹夫婦を招き入れ【第2話まんが】
私はナルミです。夫ソウスケと小5の息子ハルトとともに一軒家に住んでいます。先日、私の母が亡くなりました。母が暮らしていたのは独身時代に購入した私名義のマンションです。すると夫が空き部屋になったマンションを「妹夫婦に譲ってあげてほしい」と言い出しました。しかも私の知らないうちに勝手に話をすすめていたようです。そんな提案、到底受け入れることはできません。しかし数週間後、私がマンションの部屋を整理するため訪れたところ……？
夫は勝手に義妹のマナさんやその夫コウタさんを招き入れていました。まるで譲ってあげるのは当然のことで、受け入れられない私がおかしいみたいな空気です。亡き母が大切に使っていた部屋を、土足で踏み荒らすようなマネをして……！
義妹夫婦は引っ越してくる気満々で、すでに名義変更の話まで進んでいるようです。夫は私に向かって笑顔を作り、もう決定事項であるかのように話をまとめようとしました。私の意思などまるで無視……まったく話が通じません。
母の遺品の片付けにマンションを訪れると、驚いたことに夫が勝手に義妹夫婦を招き入れていました。私の許可なく、勝手に合鍵を持ち出して侵入していたのです。しかも「そんなに怒ることじゃない」とか「余っている部屋くらい譲ってくれても」などという態度です。人をバカにするにもほどがあります。
この人たちは私の大切な場所を土足で踏み荒らし、食い物にしようとしている……！ この無礼な連中には、もうマンションどころか、私自身の人生にも関わらせたくない。夫との関係そのものを終わらせる覚悟が固まりました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
夫は勝手に義妹のマナさんやその夫コウタさんを招き入れていました。まるで譲ってあげるのは当然のことで、受け入れられない私がおかしいみたいな空気です。亡き母が大切に使っていた部屋を、土足で踏み荒らすようなマネをして……！
義妹夫婦は引っ越してくる気満々で、すでに名義変更の話まで進んでいるようです。夫は私に向かって笑顔を作り、もう決定事項であるかのように話をまとめようとしました。私の意思などまるで無視……まったく話が通じません。
母の遺品の片付けにマンションを訪れると、驚いたことに夫が勝手に義妹夫婦を招き入れていました。私の許可なく、勝手に合鍵を持ち出して侵入していたのです。しかも「そんなに怒ることじゃない」とか「余っている部屋くらい譲ってくれても」などという態度です。人をバカにするにもほどがあります。
この人たちは私の大切な場所を土足で踏み荒らし、食い物にしようとしている……！ この無礼な連中には、もうマンションどころか、私自身の人生にも関わらせたくない。夫との関係そのものを終わらせる覚悟が固まりました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子