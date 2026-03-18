宮崎吾朗監督と鈴木敏夫プロデューサー（Ｃ）日刊ゲンダイ

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　スタジオジブリの「宮粼 駿のパノラマボックス メディア取材会」が17日、同社（東京・小金井市）でが行われ、宮崎吾朗監督（59）と鈴木敏夫プロデューサー（77）が登壇した。

「鈴木敏夫とジブリ展」フィナーレ…鈴木敏夫が語った“時代に合ったアイデア”を出すコツ

　宮粼駿監督（85）の最新の仕事としてパノラマボックスがお披露目された。

　パノラマボックスとは駿氏の造語で、の中に紙に描いたイラストを遠近をつけてボックスの中に固定し、立体的に見せた作品。「君たちはどう生きるか」の作画を終えた22年6月ごろから現在まで取り掛かっていたという。

　吾朗氏いわく「キャラメルのおまけが原点。殺陣構図を多用して俯瞰で空間を描くのが宮粼駿」だそうで、宮粼駿作品の1シーンを新たな画角で体験することができる。「となりのトトロ」や「千と千尋の神隠し」「魔女の宅急便」「君たちはどう生きるか」などの登場人物たちがモチーフで全31点が展示される。

「まだまだ現役、というのが非常に強くある」

　鈴木プロデューサーは「本来なら宮粼駿が来るべきですが……」とお約束の“ハヤオイジリ”に。「ここへきて反射神経が鋭くなってる。しゃべり終わる前に答えを言う。まだまだ現役、俺は頑張っているというのが非常に強くある。85歳なのに、まだ映画を作りたがっているんですよ」と報道陣を笑わせた。「ジブリ展」など展示イベントは全国を周回、「千と千尋の神隠し」の舞台は現在韓国公演中。ファンは次なる作品を待ち望んでいるだけに、宮粼駿監督の元気とやる気に期待は高まるばかりだろう。

　パノラマボックスは、ジブリパーク（愛知県）内のジブリの大倉庫にて7月8日から公開。吾朗監督は「子供のための位置設定にこだわったので、大人はしゃがまないと見えませんが、31回しゃがんで覗いてみてください」と締めくくった。

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