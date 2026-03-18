ＷＢＣドミニカ共和国代表として出場したパドレスのフェルナンド・タティスＪｒ．外野手が１８日、自身のインスタグラムに新規投稿。伊藤園の「お〜いお茶」をＰＲするコラボが実現した。

発端はＷＢＣの１次リーグ。ドミニカの選手達が記者会見でテーブルに置いてあった「お〜いお茶」を撤去。だがタティスだけは会見でテーブルに置いてあった「お〜いお茶」を手に、電話するポーズを見せながら「自分と契約してくれ」とＰＲしていた。

そして実際に「連絡をくれて感謝します」と明かし、コラボが実現。お茶を飲むシーンを公開し、日本語で「イトウエン、オ〜イオチャ、オイシイ！」と笑顔でＰＲした。

伊藤園も公式インスタグラムで「あの記者会見での『Ｃａｌｌ Ｍｅ』、しっかり届いていました！フェルナンド・タティスＪｒ．選手がお〜いお茶を飲んで「Ｏｉｓｈｉｉ〜！」と喜んでくださる姿にスタッフ一同感激です」と感謝し、「日本のアニメや漫画が大好きだというタティスＪｒ．選手。さらに今後お〜いお茶、１年分を提供させていただく予定です」と記した。

伊藤園は今大会、オフィシャルグローバルパートナーとして、「お〜いお茶」を大会公式グリーンティーとして提供。さらにドジャースの大谷翔平選手を起用してプロモーションなどを行っている。その中でドミニカ選手たちの行動が物議をかもしていたが、タティスは自分から売り込みをかけたことで「戦略がうまくいったね」「私もこのお茶を試してみたい」とスペイン語で反響の声が集まっていた。