お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが、12日に自身のインスタグラムに投稿した写真の美女ぶりが反響を呼んでいる。



【写真】中顔面短縮カットのマジック イメチェンどころではない衝撃！清楚美人に

「ハイレイヤーゆめっちになりました！」と記した、ゆめっち。「はぁあ見惚れちゃうね 好」「あーしの担当者カリスマすぎ 尊」と続け、ワインレッド系のカラーが印象的なヘアスタイルを披露。「#イメチェン」「#中顔面短縮カット」「#鬼漆黒癖剛毛からのブリーチなし赤髪」のタグも添えた。



別の投稿では仕上げの過程も動画でアップ。「前髪をつくりたい」「爆美女になりたい」願望もかなえられ、ゆめっちは「かわいい！ちょっと待ってかわいい！」「すごーーい」「私こんないい女だったの」など矢継ぎ早のハイテンション。最後は「どうも、よしもとのツウィです」と韓国のガールズグループ・TWICEのメンバーの名を挙げて満足げに語っている。



爆美女ぶりに、フォロワーも「おいおい！どういう事！」「更に素敵になってる」「凄い」「こんなに綺麗な人やったっけ？」と驚きの声が止まらず。「どんどんキレイになってドキドキします」「貫禄が美人アナウンサー」「レイヤーもカラーもめっちゃ似合ってます」といった賛辞のコメントが寄せられていた。



ゆめっちは1994年生まれ。2022年に体調不良のため休養したが、23年8月に活動を再開。11月にYouTubeで鼻や輪郭の整形を告白。24年3月には歯列矯正をしていたことも明かしている。



（よろず～ニュース編集部）