

目黒蓮、新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇

Snow Man目黒蓮が出演する「キッコーマン」新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇が18日、公開された。

【動画】目黒蓮が出演、新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇 15秒＆メイキング映像

キッコーマン食品株式会社（以下、「キッコーマン」）は、「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」のイメージキャラクター・目黒蓮を起用した新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇（15秒）を、3月18日から公式サイトで公開し、全国（一部地域を除く）で放送を開始する。

このCMで紹介する「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」（通称“しぼ生”）は、生しょうゆならではのまろやかな旨みが特徴だ。“しぼ生”1本で味付けしたとは思えないおいしさの料理（通称“だけ旨”メニュー）を手軽につくることができる。今回の新CMでは、このメニューを夢中で頬張る目黒の素の表情にフォーカスした、シンプルなストーリーを採用した。

新CMで目黒が味わうのは、春夏が旬の食材を使った“だけ旨”メニュー。食材を焼いただけの「ズッキーニのしぼ生ステーキ」「とうもろこしのしぼ生ステーキ」、定番の炒め物「豚バラキャベツのしぼ生炒め」など、いずれもごはんのおかずにおすすめのラインナップだ。思わずこぼれる“だけ旨顔”でおいしさを表現する、目黒の自然な表情が注目ポイントとなっている。

撮影エピソード

ロングスリーブのTシャツにグレーのパンツを合わせ、自宅で過ごすようなリラックスした衣装で現場に登場した目黒。調理中の“しぼ生”の香りに包まれたスタジオで、監督からの「上品にというよりは勢いよく食べてほしい」というシンプルなオーダーに対し、ニッコリと笑って快諾し、撮影に臨んだ。

最初に運ばれた「ズッキーニのしぼ生ステーキ」の香りに、カメラが回る前から「いい香り！」とテンションが上がる目黒。本番では大きなズッキーニを頬張り、思わず「あ〜、うまっ！」と心の声が漏れる一幕もあった。その最高の“だけ旨顔”に、監督も「見ているだけでおいしさが伝わってくる」と絶賛した。

「とうもろこしのしぼ生ステーキ」のシーンでは、OK合図の後も食べ続ける豪快な食べっぷりを披露。続く「豚バラキャベツのしぼ生炒め」では、予定になかったお茶碗のごはんまで食べてしまう予想外のハプニングが発生した。「思わず米が欲しくなって……。勝手に食べてすみません」という目黒の笑顔に、スタジオは大きな笑いに包まれた。