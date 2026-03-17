タレも絶品！節約食材・鶏むね肉で作る「よだれ鶏」がやみつきのおいしさ

鶏肉料理のレパートリーを増やそう

私たちの食卓に欠かせない食材「鶏肉」。登場回数が多いからこそレパートリーをたくさん増やしておくと役に立つはず！ ということで、数ある鶏肉料理の中から今回は、お酒のおつまみにもおすすめの「よだれ鶏」をご紹介。

中華冷菜の定番「よだれ鶏」レシピ

「よだれ鶏」は茹でた鶏肉に唐辛子やラー油などが入ったピリ辛のタレをかけた冷菜。その名のとおり、よだれが出るほどおいしい料理といわれています。そんな「よだれ鶏」ですが、実はおうちでも簡単に作ることができるんです。今回はクックパッドに投稿されているレシピの中から、茹でたり焼いたり、レンジを使ったり、さまざまな調理法で作れるレシピをご紹介します。

大きめの鍋で茹でて作る

レンジで手軽に！

フライパンで焼いてもジューシー

市販のサラダチキンを活用

安価な鶏胸肉でジューシーな一品を！

お手頃価格な「鶏むね肉」で作れる、家計にもお腹にもうれしいレシピです。ピリ辛のタレがご飯にもお酒にもぴったり合います。下ごしらえをしてから加熱をするので、鶏肉の臭みも気にならず、食感もジューシーな仕上がりに！今晩の献立にお悩みの方はぜひ「よだれ鶏」はいかがですか？