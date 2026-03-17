人気芸人、Snow Man佐久間大介主演「スペシャルズ」に参加していた「同姓同名かと思った」「才能すごい」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/03/17】お笑いコンビ・品川庄司の品川祐が16日、自身のX（旧Twitter）を更新。現在公開中の映画「スペシャルズ」に参加していたことを明かした。
【写真】スノ佐久間大介主演映画に参加していた53歳人気芸人
この日、品川は同作を鑑賞したことを報告し「実はステディカムオペレーター（※ステディカムを操作し、歩行や移動シーンで振動のない滑らかな映像を撮影する専門技術者）として参加していました」と告白。「本当は7日間参加する予定だったのですが初日の撮影を終えた後コロナになってしまい結局1日しか撮影出来ず。関係者のみなさんに迷惑をかけてしまったという気持ちと『なんでよりによってこんな時期に』という悔しさがありました」と当初の予定より、参加日数がだいぶ短くなってしまったことを明かした。
そして「＃佐久間大介 くんと ＃中本悠太 くんはダンスはもちろんだけどアクションもキレキレで最初の対決シーンは現場で観ていたけど凄かった。 ＃椎名桔平 さんは流石の渋さで ＃青柳翔 くんはなんか迫力あるけどおかしくて ＃小沢仁志 さんのダンスはめちゃくちゃ笑えた」と出演者の演技を絶賛。また「『1日だけの参加』だったので公の場で『関係者です』とは言い難くて、あまり公言していなかったのですが、エンドロールに名前を載せてくれて、公式でも僕が参加していると言ってくださっているということで、お心遣いに感謝しております」と今回、参加を公表するに至った理由を説明し「あ〜最後まで撮影に参加したかった」と思いを綴っている。
この投稿には「エンドロールで名前見つけて同姓同名かと思った」「まさかの！」「才能すごい」「やっぱりご本人でしたか」といったコメントが到着している。
年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを展開する本作。普段は児童養護施設で優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・ダイヤを佐久間、過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生を中本が演じる。（modelpress編集部）
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【写真】スノ佐久間大介主演映画に参加していた53歳人気芸人
◆品川祐「スペシャルズ」参加を公表
この日、品川は同作を鑑賞したことを報告し「実はステディカムオペレーター（※ステディカムを操作し、歩行や移動シーンで振動のない滑らかな映像を撮影する専門技術者）として参加していました」と告白。「本当は7日間参加する予定だったのですが初日の撮影を終えた後コロナになってしまい結局1日しか撮影出来ず。関係者のみなさんに迷惑をかけてしまったという気持ちと『なんでよりによってこんな時期に』という悔しさがありました」と当初の予定より、参加日数がだいぶ短くなってしまったことを明かした。
◆品川祐の投稿に反響
この投稿には「エンドロールで名前見つけて同姓同名かと思った」「まさかの！」「才能すごい」「やっぱりご本人でしたか」といったコメントが到着している。
◆佐久間大介主演「スペシャルズ」
年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを展開する本作。普段は児童養護施設で優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・ダイヤを佐久間、過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生を中本が演じる。（modelpress編集部）
映画『スペシャルズ』を観に行ってきました。実はステディカムオペレーターとして参加していました。本当は7日間参加する予定だったのですが初日の撮影を終えた後コロナになってしまい結局1日しか撮影出来ず。関係者のみなさんに迷惑をかけてしまったという気持ちと『なんでよりによってこんな時期に』… pic.twitter.com/CY1phla9lH— 品川祐 (@shinahiro426) March 16, 2026
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