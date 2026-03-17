男性ウケ良し！癒し系LINEスタンプ９パターン
スタンプはLINEならではの感情表現ツール。気に入ったものを何気なく使ってしまいがちですが、男性にウケるかどうかはさまざまのようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性149名に聞いたアンケートを参考に「男性ウケ良し！癒し系LINEスタンプ」をご紹介します。
【１】本人とよく似たキャラクターのスタンプ
「似てると、本人が言ってるみたいで笑える」（20代男性）というように、自分に似たキャラを見つけられると、スタンプの効果は倍増するようです。「友達に似てるって言われたんだけど」などと前置きしてから送ると、刷り込み効果も働くかもしれません。
【２】「寂しいな」と動物のキャラクターがいじけているスタンプ
「女の子っぽくてかわいい」（10代男性）というように、切ない女心を表すようなスタンプは、男性の心をわしづかみにするようです。ただし、毎回送っていると「構ってちゃん」疑惑が浮上するので、ほどほどにしておいたほうがいいでしょう。
【３】「またね」というセリフ付きのキスマークのスタンプ
「ドキッとしました（笑）」（20代男性）というように、セクシーなキスマークのスタンプは、意識してもらいたい男性に送るとよさそうです。メッセージを終えるときなどに送ると、しばらく男性の中でドキドキ感が継続するかもしれません。
【４】「寝れないよ」などのメッセージを脱力系漫画で伝えるスタンプ
「明るい感じがするから、面倒くさく感じない」（20代男性）というように、夜中のメッセージは精神的に重たいものですが、クスリと笑えるスタンプと一緒に送れば深刻さが和らぐようです。セリフとのギャップがある絵柄を探してみてはいかがでしょうか。
【５】「ほんまに!?」など方言がユーモラスなスタンプ
「本人の話口調と同じで笑ってしまった」（20代男性）というように、出身地の方言をデフォルメしたようなスタンプは、男性の笑いを誘うようです。「楽しい子だな」と印象づける意味でも、効果的ではないでしょうか。
【６】「ファイト！」とキャラクターが笑顔でエールを送るスタンプ
「試験勉強のときに癒されました」（10代男性）というように、何かを頑張っている男性には、ストレートな励ましのセリフが入ったスタンプを送ると良さそうです。「試験頑張って」「残業お疲れさま」など一言添えると、さらにグッとくるLINEになるのではないでしょうか。
【７】ハートの絵柄がドキドキするように動くスタンプ
「好かれてるのかな、と期待してしまう」（20代男性）というように、メールの絵文字の場合と同じく、ハートの絵柄は男性に淡い期待を抱かせるようです。暗に好意を伝える絵柄なので、その意図がなければ送らないほうがいいでしょう。
【８】「まだかな？」と柱の陰からキャラクターが様子をうかがうスタンプ
「既読スルーしちゃってたときとか『悪いことした！』と思う」（10代男性）というように、キャラクターが物陰からこちらを見ているスタンプは、返信を催促する際に使えそうです。「返事して」などと文字で送る前に、スタンプを送って反応を見てはいかがでしょうか。
【９】「お疲れ！」というセリフ付きのかわいい絵柄のスタンプ
「仕事帰りに送られてきたりすると、ホッとする」（20代男性）というように、労をねぎらうセリフ入りのスタンプは、働く男性からのウケがいいようです。いろいろな種類の絵柄を用意しておくと、シーンに合わせてテイストを変えられて便利でしょう。
王道のかわいいスタンプから、ちょっと笑えるスタンプまで幅広く取り揃えておくことで、効果的な使い方ができそうです。デフォルトのものしか使っていない人は、この機にスタンプショップをのぞいてみましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年10月30日から11月6日まで
対象：合計149名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】本人とよく似たキャラクターのスタンプ
「似てると、本人が言ってるみたいで笑える」（20代男性）というように、自分に似たキャラを見つけられると、スタンプの効果は倍増するようです。「友達に似てるって言われたんだけど」などと前置きしてから送ると、刷り込み効果も働くかもしれません。
「女の子っぽくてかわいい」（10代男性）というように、切ない女心を表すようなスタンプは、男性の心をわしづかみにするようです。ただし、毎回送っていると「構ってちゃん」疑惑が浮上するので、ほどほどにしておいたほうがいいでしょう。
【３】「またね」というセリフ付きのキスマークのスタンプ
「ドキッとしました（笑）」（20代男性）というように、セクシーなキスマークのスタンプは、意識してもらいたい男性に送るとよさそうです。メッセージを終えるときなどに送ると、しばらく男性の中でドキドキ感が継続するかもしれません。
【４】「寝れないよ」などのメッセージを脱力系漫画で伝えるスタンプ
「明るい感じがするから、面倒くさく感じない」（20代男性）というように、夜中のメッセージは精神的に重たいものですが、クスリと笑えるスタンプと一緒に送れば深刻さが和らぐようです。セリフとのギャップがある絵柄を探してみてはいかがでしょうか。
【５】「ほんまに!?」など方言がユーモラスなスタンプ
「本人の話口調と同じで笑ってしまった」（20代男性）というように、出身地の方言をデフォルメしたようなスタンプは、男性の笑いを誘うようです。「楽しい子だな」と印象づける意味でも、効果的ではないでしょうか。
【６】「ファイト！」とキャラクターが笑顔でエールを送るスタンプ
「試験勉強のときに癒されました」（10代男性）というように、何かを頑張っている男性には、ストレートな励ましのセリフが入ったスタンプを送ると良さそうです。「試験頑張って」「残業お疲れさま」など一言添えると、さらにグッとくるLINEになるのではないでしょうか。
【７】ハートの絵柄がドキドキするように動くスタンプ
「好かれてるのかな、と期待してしまう」（20代男性）というように、メールの絵文字の場合と同じく、ハートの絵柄は男性に淡い期待を抱かせるようです。暗に好意を伝える絵柄なので、その意図がなければ送らないほうがいいでしょう。
【８】「まだかな？」と柱の陰からキャラクターが様子をうかがうスタンプ
「既読スルーしちゃってたときとか『悪いことした！』と思う」（10代男性）というように、キャラクターが物陰からこちらを見ているスタンプは、返信を催促する際に使えそうです。「返事して」などと文字で送る前に、スタンプを送って反応を見てはいかがでしょうか。
【９】「お疲れ！」というセリフ付きのかわいい絵柄のスタンプ
「仕事帰りに送られてきたりすると、ホッとする」（20代男性）というように、労をねぎらうセリフ入りのスタンプは、働く男性からのウケがいいようです。いろいろな種類の絵柄を用意しておくと、シーンに合わせてテイストを変えられて便利でしょう。
王道のかわいいスタンプから、ちょっと笑えるスタンプまで幅広く取り揃えておくことで、効果的な使い方ができそうです。デフォルトのものしか使っていない人は、この機にスタンプショップをのぞいてみましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年10月30日から11月6日まで
対象：合計149名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査