オトメスゴレン
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思わず復縁!?元カレをキュン死させるLINE９パターン
一時の気持ちのすれ違いで、相手を好きなまま別れを選んでしまったら、悔いが残るもの。その後も変わらず元カレのことを思い続けているのであれば、ひ…
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お持ち帰りされたいなら慎むべし！男性を弱気にさせる態度９パターン
「今日こそ決めたい！」と決心してデートに挑んだ男性は、女性の態度に一喜一憂するもの。では、どんな態度が男性の自信を失わせてしまうのでしょうか…
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浮気男と別れられない女性にありがちな「ダメ思考法」９パターン
浮気がちな彼氏となかなか別れられなかったり、二股をかけられていたり…つらい恋をしている女性は意外と多いもの。それを止められない理由は一体なぜ…
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女友達に対して「彼氏ができない原因はこれだろうな…」と思っていること９パターン
女友達同士で語る恋愛トークは楽しいものですが、「彼氏がいない友達」に対して、「なぜ恋愛できないのか」を伝えることは難しいようです。今回は『オ…
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男性が思い込みがちな「女らしさの幻想」９パターン
古くから「女らしさ」は女性の魅力のひとつですが、男性が女性に対して期待している「女らしさ」のイメージには、画一的でリアリティに欠けていたり、…
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気をつけたい！ 海デートの失敗９パターン
上着を脱いで、身も心も開放的になれる海デート。夏の間に、恋人と一度は行きたいと思っている人は多いのではないでしょうか。しかし、浮かれ過ぎると…
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尻軽ってことでしょ？ツッコミを入れたくなる女子の自慢話９パターン
女子たるもの、時にはモテ自慢のひとつもしたくなるもの。ですが、その内容によっては「あれ、軽い女…？」と疑惑をかけられることもあるようです。そ…
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友達には言えないけど…「実は彼女のココが好き」９パターン
彼女に対して、他人から見るとちょっと微妙かもしれないポイントに愛おしさを感じている男性は多いようです。では、彼氏がかわいいと感じる意外な特徴…
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仕事のパートナーから恋愛対象へ…女として意識する瞬間９パターン
気になる男性がいても、相手は仕事のパートナーとしか見てくれないことがあります。恋愛対象として意識してもらうためにはどうすればいいのでしょうか…
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「ぶりっこ過ぎだろ」と男性がツッコみたくなる振る舞い９パターン
目が合ったら微笑んだり少し甘えてみたり、女の子らしい女性に男性は弱いもの。とはいえ、極端なアピールには、「ぶりっこ過ぎる…」と男性が呆れてし…
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「めんどくせー!!」とウンザリしてしまう彼女からのLINE５パターン
気軽に連絡できるLINEは便利なツールですが、深く考えずにメッセージを送り続けると、彼氏をゲンナリさせてしまうかもしれません。そこで今回は、10代…
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男性がドキッとするスキンシップ８パターン
気になる男性に、ちょっとしたスキンシップを仕掛けることで、もっと仲良くなれたら。そう思っている女性は、少なくないはずです。とはいえ、控えめに…
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浴衣を着たら要注意！夏祭りデートで幻滅される振る舞い９パターン
気になる男性から夏祭りデートに誘われたら、ここぞとばかりに浴衣で登場して、色っぽい姿を見せつけたいもの。とはいえ、ぱっと見の印象がよくても、…
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気の毒すぎて誘いたくなる？「女子の休日の過ごし方」９パターン
気になる人から「休みの日の過ごし方は？」と聞かれたら、無難に「買い物とかカフェ」などと答えるよりは、あえて悲惨な窮状を訴えたほうが、デートに…
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男性が声をかけやすい女性７パターン
女性から男性に声をかけることは勇気がいることです。できることなら、男性から声をかけてほしいと願う女性もいるのではないでしょうか。そこで今回は…
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自称「恋愛体質女子」が繰り返しがちな恋愛失敗９パターン
意識してそうしているわけではないのに、気が付くと恋愛にどっぷりはまってしまうのが「恋愛体質女子」。恋の歓びに身を委ねるのは至福のときかもしれ…
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このまま独身はさみしいな…男性が焦りを感じる瞬間９パターン
「結婚はまだ先の話だから」などと言っている男性も、ふとした瞬間に独身のさみしさを感じることがあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身男…
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男性が妄想する「大好きな女の子からのデートのお誘い」９パターン
理想の恋愛シチュエーションを妄想して、密かにときめいている男性は少なくないようです。では、男性は心の内にどんな夢を抱えているのでしょうか。そ…
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「また誘ってみよう」と男性を前向きな気持ちにさせるデートのお断りLINE９パターン
男性からのお誘いLINEが来ても、残念ながらタイミングが合わないこともあるでしょう。では、どのように返事をすれば、男性はまた誘いたくなるのでしょ…
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カラオケで男性の歌がイマイチだったときのリアクション９パターン
カラオケは合コンでもデートでも盛り上がれる定番の遊びです。しかし、男性の歌がお世辞にも上手いとは言えなくて、反応に困ったことがある方も多いの…