文化放送は、俳優の渡邉美穂がパーソナリティを務める新番組『渡邉美穂の私、、、好き～～！』（毎週土曜日 深夜3時00分～3時30分）を、4月4日（土）深夜3時00分からスタートする。

パーソナリティを務める渡邉美穂は日向坂46の元メンバーで、現在は俳優として活動する26歳。文化放送では、2024年に「文化放送 埼玉県応援キャンペーン」のキャンペーンキャラクターに就任し、特別番組『渡邉美穂の私、埼玉が好き～～！』を通して地元・埼玉愛を発信してきた。

特別番組『渡邉美穂の私、埼玉が好き～～！』はこれまで8回にわたり放送し、埼玉県の魅力を余すことなく届けてきたが、春からは番組名を『渡邉美穂の私、、、好き～～！』とし、レギュラー番組として放送。埼玉県の枠を飛び越え、世界に向けて「好き～～！」を発信する番組となる。

番組スタートにあたり、渡邉美穂は以下のようにコメントしている。

ラジオのレギュラー番組は一つの目標でもありましたので本当に幸せです。

8回も特番を放送させていただき、番組を応援してくださったリスナーの皆さんのおかげだなと感じております。

これからは埼玉愛はもちろん、今まであまり出してこなかった私のパーソナルな部分もどんどん発信していきたいです。

深夜3時という深い時間ですが、目が冴えちゃうような“寝かせない番組”にします！

新しくなった『わたすき』もぜひ応援していただけたら嬉しいです！

さらに、文化放送のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」でチャンネルを開設することも決定。有料会員に加入した方は、番組のアーカイブのほか、ここでしか聴くことのできないオリジナルのおまけトークを楽しむことができる。

【新番組概要】

■番組名： 『渡邉美穂の私、、、好き～～！』

■放送日時： 毎週土曜日 深夜3時00分～3時30分 ※初回放送：4月4日（土）

■出演： 渡邉美穂

■配信展開： 文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR」 https://qlover.jp/

会員料金 月額660円（税込）

番組放送終了後に地上波放送のアーカイブ、QloveR限定のおまけトークを配信予定

■メールアドレス： wtsk@joqr.net

■番組X： @wtsk_joqr ※推奨ハッシュタグ： #わたすき