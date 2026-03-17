【バランス調整】 3月17日 実装

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、本日3月17日に実装するバトルバランス調整の調整内容を公開した。

新キャラクター「アレックス」を追加する本日のアップデートでは、全キャラクターを対象としたバランス調整も実施される。今回の調整では、立ち回りの選択肢を増やしたり、コンボ選択の幅を広げる調整をメインに行なわれるという。

全体的な調整としては、ドライブラッシュから繰り出す中段攻撃のガード後の状況をある程度統一する調整が行なわれている。中段攻撃のガード時の硬直差は一律-3Fとなり、ドライブラッシュからは+1Fとなった。また、ドライブラッシュ中段攻撃がガードされた際は、後ろ下がりに対してその場から通常投げと、しゃがき弱K＞しゃがみ弱Pなどの下段を含めた弱攻撃2発が届かないようになっている。

これにより、ラッシュ中段をガード時に、通常投げで崩そうとする行動は相手の4Fによる打撃技の暴れに負けるようになっているほか、後ろ下がりに対してリスクを負わせるのが難しくなっている。

また、もうひとつの全体調整として、ドライブラッシュ暗転中に上方向にキー入力を行なった際は、暗転後にジャンプするようになった。ジャンプ行動を行なうつもりが、暗転により入力が消えることがなくなり、空中必殺技などが発動しやすくなっている。

その他、全キャラクターにも個別のバランス調整が行なわれている。下記のバトル調整リストを確認してほしい。

□バトル変更リスト（2026.3.17）

【『ストリートファイター6』アレックス（Alex）ゲームプレイトレーラー】

(C)CAPCOM