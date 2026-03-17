クロスオーバーワゴンの復活に期待する声も

スバルは、新型ステーションワゴンSUV「TRAILSEEKER（トレイルシーカー）」を2026年4月9日に正式発表すると明らかにしました。

同日より受注が開始される予定です。

【画像】超カッコいい！ これがまもなく正式発表のスバル「新型“ステーションワゴン”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

2025年4月の「ニューヨーク国際オートショー」で世界初公開され、10月には「ジャパンモビリティショー2025」でも披露された新型トレイルシーカーは、スバルのグローバルBEV（バッテリーEV：電気自動車）ファミリーの第2弾にして、“BEV版のアウトバック”ともいわれるモデルです。

スバルの公式サイトではティザーページも公開されており、主要スペックなども紹介されています。

ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベースは2850mm、最低地上高は201mmです。

BEV第一弾の「ソルテラ」に比べリア部が延伸されており、主に荷室空間が拡大されています。

設定されるグレードは「ET-SS」「ET-HS」の2タイプで、ET-SSはFWD（前輪駆動）とAWD（フルタイム4WD）が、ET-HSはAWDのみの設定です。

先行公開されたプロトタイプの参考スペックによると、74.7kWhの大容量バッテリーを採用し、FWDはフロントに最高出力167kW（227ps）のモーターが、AWDにはリアに最高出力167kW（227ps）のモーターがそれぞれ搭載されます。

一充電走行距離はFWDで734km、AWDで690kmと、ロングドライブも十分に可能な航続距離をマークするといいます。

スタイリングは、ひと目でスバル車だと分かる「ワゴンシルエット」をベースに、ラギッド感と先進性を融合したスクエアなデザインを特徴とします。

また、大型の樹脂製クラッディングやルーフレールなどを装備し、日本では販売を終了してしまったクロスオーバータイプのステーションワゴン「アウトバック」を彷彿させるタフさや頼もしさが感じられる仕上がりとなっています。

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まもなくデビューする新型トレイルシーカーに対し、SNSなどには早くもさまざまな反響が寄せられていました。

多かったのは「やっぱスバルといえば“ワゴン”でしょ」「レガシィワゴンを思い出すデザインがイイ」「アウトバックがなくなって残念に思っていたけど、トレイルシーカーが控えていたとは」「アウトバックが帰ってきた！」「もはや新型アウトバックじゃん」など、過去の人気スバル車の名称を挙げつつ、興味を示す声でした。

アウトバックや「レガシィ ツーリングワゴン」は、ともに国内での販売を終えてしまいましたが、今なおスバルファンの記憶に深く刻まれていることがわかります。

新型トレイルシーカーの4月の正式発表が、今から待たれるところです。