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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【裏技…？】PayPayポイントでウエル活…！？規約から見えた「ポイントロンダリング」の仮説を解説」と題した動画を公開した。PayPayポイントとVポイントの相互交換サービスの詳細について、ポイ活ユーザーの視点から解説している。



動画の冒頭で、今回の発表の結論として「みんなが期待しているような使い方は出来ない」と説明。多くのユーザーが期待していた他社ポイントへの交換ルートが原則として閉ざされたことが明らかになった。しかし、規約を読み解くことで見えてきた「裏ルートがある」可能性についても言及している。



2026年3月24日から開始される両ポイントの相互交換は、PayPayアプリ上で等価交換が可能。交換は1日1回まで、100ポイント以上1ポイント単位で行え、月の上限は30,000ポイントとなっている。注意点として、Vポイントから交換したPayPayポイントの有効期限は無期限だが、PayPayポイントから交換したVポイントの有効期限は1年間となる。



最も重要なのは、交換したポイントの利用先だ。PayPayポイントから交換したVポイントは、三井住友カードの支払額への充当やVポイント投資などには利用できるものの、WAON POINTをはじめとする他社ポイントへの交換は不可と明記されている。これにより、ウエルシア薬局でポイントを1.5倍の価値で使える「ウエル活」や、各種ポイント増量キャンペーンへの活用といった、ポイ活ユーザーが期待していた使い道は絶たれた形だ。



しかし、動画では「ポイントロンダリング」という裏技的な仮説を提示。これは、PayPayポイントから交換したVポイントを一度「Vポイント運用」に入れ、その後引き出すことで、ポイントの属性がリセットされ、他社ポイントへ交換可能な通常のVポイントになるのではないかというものだ。根拠として、Vポイント運用の利用規約に元のポイントの種別を引き継ぐ旨の記載がないことを挙げている。



この仮説が実際に通用するかはサービス開始後に検証が必要だが、ポイ活ユーザーにとっては一縷の望みとなりそうだ。この相互交換サービスは2026年3月24日より開始される。