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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が即買い物件の条件を提示！『不動産投資をするなら絶対に知っておけ！低利回りでも即買いすべき物件について徹底解説します！』

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不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が解説する『不動産投資をするなら絶対に知っておけ！低利回りでも即買いすべき物件について徹底解説します！』では、多くの投資家が誤解しがちな「利回り」という指標の見方が整理されている。



不動産投資では、物件価格に対する家賃収入の割合である利回りが重視される。一般的には高いほど良いと理解されやすいが、木村氏はこの単純な判断が失敗の原因になり得ると指摘する。実際の市場では、利回りが低いにもかかわらず即座に売れていく物件が存在する一方、数字上は魅力的に見える高利回り物件が敬遠されることも少なくない。



その理由として木村氏が挙げるのが「資産価値」という視点である。利回りはあくまで収益の指標であり、物件の価値そのものを示すものではない。土地の評価や市場での流動性など、資産としての価値が高い物件は価格が下がりにくく、将来的な売却や融資の面でも有利に働く。結果として、利回りが控えめでも市場では高く評価される場合がある。



一方で、高利回りであっても資産価値が弱い物件には注意が必要だという。見かけ上の収益が高くても、価格が下がり続けているために利回りが上昇しているだけのケースがある。さらに、法令面や権利関係、建物の状態などに問題を抱えている可能性もあり、運営や売却の段階で大きな障害になることもあると木村氏は説明する。



こうした背景から、木村氏は物件を判断する際に「利回り」「資産価値」「立地」の組み合わせで考える視点を提示する。特に資産価値が高い物件は、収益と安全性の両面でバランスが取りやすく、長期的な投資戦略において重要な役割を持つという。



さらに動画では、実際の投資事例にも触れられている。築年数が進んだ中古物件でありながら、土地の価値が価格を支える形になっているケースでは、利回りが極端に高くなくても安定した収益と資産形成の両方が期待できるという考え方が示されている。長期保有と売却までを視野に入れたシナリオでは、家賃収入に加えて資産価値が結果を左右する構造が見えてくる。



また、立地が必ずしも最優先とは限らないという点も興味深い。木村氏は、空室対策や修繕などの運営力を高めることで、立地条件が完璧でない物件でも運営は成立すると指摘する。運営面のスキルを持つ投資家ほど選択できる物件の幅が広がるという視点は、不動産投資の現実的な戦略を示している。



利回りの数字だけで物件を判断してしまうと、本来検討すべき重要な要素を見落とす可能性がある。資産価値や市場性、将来的な出口まで含めた複合的な視点が必要になるという点は、経験者ほど重視する考え方でもある。



動画では、こうした判断軸を整理したマッピングの考え方や、具体的な事例の数値まで紹介されている。利回りの数字だけでは見えてこない投資判断の構造が、より具体的に理解できる内容となっている。