Apple「AirPods4」がAmazonで過去最安級！ブラックフライデー超えの歴史的プライス
▶【写真】こんなに安い！衝撃価格のAirPods4
3月16日現在、AmazonタイムセールでApple AirPods 4が、安くなっているのをご存知ですか？ 驚くべきは、あのブラックフライデー時よりもさらに安くなっていること！
※この記事は2026年3月16日時点の情報です。変更になる可能性もありますので詳しくはサイトでご確認ください。
■過去最安値級プライスで手に入るチャンス！
「ノイキャンなしの標準モデル」は17,080円（22％OFF）、「ノイキャン搭載モデル」も23,798円（20％OFF）！
■感動レベルのノイキャン
▶Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3
参考価格:￥29,800→【20%OFF】￥23,798
AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載モデル）は、掃除機や換気扇など日常の音や、街中での周囲のガヤガヤなど、騒音を大幅に低減してくれます。
さらに感動的なのが「会話感知機能」。話しはじめると自動で音楽を下げてくれるので、お買い物のレジでのやりとり時や、家族とのちょっとした会話など「いちいちイヤホンを外す手間」がなくなるのは想像以上に快適！レビューも5つ星中4.5と超高評価で、過去1カ月で4000点以上売れています。
■22％OFFで2万円を切る標準モデル
▶Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3
参考価格:￥21,800→【22%OFF】￥17,080
「コスパよくAppleの最新技術を体験したい！ 」
そんな方には、迷わず標準モデルをおすすめします。
現在、17,080円という価格は、過去1年以内の価格ツールをチェックしても圧倒的に安い「買い」のタイミング。ノイキャンこそありませんが、AppleのH2チップによる高音質や、首を振るだけでSiriに「はい/いいえ」を伝える操作性は共通。
室内や、あまり騒がしくない環境で使うことが多いなら、これで十分すぎるほど。
2万円を切る価格で、Apple最新の「空間オーディオ」を連れ出せるチャンスはそうそうないと思います！
こちらの標準モデルはレビューは★4.4、Amazonでは過去1か月で3,000点以上が売れている模様。
直近の他モデルの例を見ると、この手のビッグセールは前触れもなく突然終了することがほとんど。「あのとき買っておけばよかった……」と後悔する前に、新生活の相棒を過去最安値で手に入れてくださいね！
【レタスクラブ編集部YYY】