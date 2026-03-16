3月10日からローソンでスタートした『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』キャンペーンに関する一般ユーザーの投稿に批判が殺到している。

【写真】配布禁止なのに……販促品をゲットしたことを報告し炎上したXユーザー

広報部は「店舗の特定には至っておりません」

《今日のローソン戦利品ですー！！ 朝活からのお仕事大変でした 欲しいもの揃えられたので満足です》

添付された写真にはキャンペーンで配布しているクリアファイルや限定販売のオリジナルパッケージのお菓子がズラリと並んでいる。

しかし、本来はお客に渡してはいけないクリアファイル展示用の土台なども一緒に写っていたことから、苦言を呈するユーザーが続出。

《こうやってバカがコラボ先も潰して行くんだよな。非売品の土台貰ったとかSNSにあげちゃってさ。（中略）以前ローソンそれで一つコラボ切られてるから二度とまどマギ案件来なくなるだろう。よかったねぇレアグッズだよ》

《該当者には申し訳ないが今回の一件はかなりまどマギ界隈関係無しに荒れる予感しかないのでローソン公式HPの問い合わせに送り正式な回答を貰うことにしました》

ローソンに報告したというユーザーも。過去の投稿から、この投稿主は大阪在住の人物のようだが、譲り受けた店舗までは特定されていない。

転売ヤーが社会問題になったことで、ローソンに限らず非売品の販促品は譲渡しないように厳しく管理されるようになっているが、ローソンでは何故、販促品をお客に渡してしまったのだろうか？ 広報部は今回の問い合わせで騒動を知ったと明かした。

「今回のお問い合わせで把握しましたが、現時点で店舗の特定には至っておりません。当該の販促資材には、第三者への販売等を固くお断りする旨、明記しています。また、オークションやフリマサイトへの出品などを禁止することも本部から各店舗に案内しています。販促物の取り扱いについて、今一度周知徹底してまいります」

該当の投稿をしたXユーザーは批判が殺到したためか、3月16日に再度確認するとアカウントごと削除していた。

コラボ側も販促品の譲渡にはデリケートになっているだけに、本当に作品などを愛しているなら非売品のものを譲ってもらうようにお願いしたり、転売から購入するのは辞めるべきだろう。