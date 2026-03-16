「世界最高のフリーキッカー」狙いすました一撃。リバプールMFの鮮烈弾に反響！「次元が違う」「上手すぎませんか？」
現地３月15日に開催されたプレミアリーグ第30節で、リバプールはトッテナムと本拠地アンフィールドで対戦した。
この一戦でスーパーショットを決めたのが、リバプールのドミニク・ソボスライだ。
０−０で迎えた18分、ペナルティエリアのやや左外側で得たFKのキッカーを務めると、スピードとコントロールともに完璧な一撃を放つ。威力も抜群。相手GKが懸命に伸ばした手を弾いたボールは、ゴール左に吸い込まれた。
試合を中継した『U-NEXT』が、「フリーキックのスペシャリスト」などと綴り、得点シーンを公開。SNS上では、以下のような声が上がった。
「まじで世界最高のフリーキッカーでしょ」
「次元が違う」
「フリーキック上手すぎる」
「さすがに化け物」
「上手すぎるでしょ」
「マジで神」
「とんでもないな」
「現役最高のフリーキッカー」
「また決めているじゃん」
「上手すぎませんか？」
「チートすぎる」
なお、ハンガリー代表MFのゴールで先制したリバプールは、終了間際の90分に失点。試合はそのまま１−１のドローで終了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「マジで神」ソボスライの圧巻FK弾！
この一戦でスーパーショットを決めたのが、リバプールのドミニク・ソボスライだ。
０−０で迎えた18分、ペナルティエリアのやや左外側で得たFKのキッカーを務めると、スピードとコントロールともに完璧な一撃を放つ。威力も抜群。相手GKが懸命に伸ばした手を弾いたボールは、ゴール左に吸い込まれた。
「まじで世界最高のフリーキッカーでしょ」
「次元が違う」
「フリーキック上手すぎる」
「さすがに化け物」
「上手すぎるでしょ」
「マジで神」
「とんでもないな」
「現役最高のフリーキッカー」
「また決めているじゃん」
「上手すぎませんか？」
「チートすぎる」
なお、ハンガリー代表MFのゴールで先制したリバプールは、終了間際の90分に失点。試合はそのまま１−１のドローで終了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「マジで神」ソボスライの圧巻FK弾！