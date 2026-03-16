中川翔子「夫婦お出かけ」貴重な2ショット公開「旦那様スタイル抜群」「幸せが伝わってくる」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】歌手でタレントの中川翔子が3月15日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】40歳双子出産タレント「旦那様スタイル抜群」スーツ姿の夫とのディナーショット
中川は、「めちゃ久しぶりに！夫婦お出かけ！」とつづり、夫婦で地中海料理ディナーを楽しんだ様子を複数枚投稿。「めちゃくちゃ美味しく素晴らしいお料理たちでした！！」とディナーコースを絶賛し、久しぶりに夫婦2人でお出かけし食事を楽しんだとエピソードを明かした。「双子の将来をあれこれ想像しながら楽しいディナーでした。たまには夫婦お出かけも良いね。いっておいでと言ってくださったおとうさんおかあさんありがとうございます！」とコメントし、夫婦の微笑ましい2ショットや料理の写真などを公開している。
この投稿には「夫婦ショット最高」「久々にゆっくりできて良かった」「結局は子どもの話になるの分かる」「幸せが伝わってくる」「夫婦水入らずの時間も大事」「旦那様スタイル抜群」「しょこたん頑張ってる」「高級レストランディナー羨ましい」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子出産タレント「旦那様スタイル抜群」スーツ姿の夫とのディナーショット
◆中川翔子、夫婦でお出かけディナー
中川は、「めちゃ久しぶりに！夫婦お出かけ！」とつづり、夫婦で地中海料理ディナーを楽しんだ様子を複数枚投稿。「めちゃくちゃ美味しく素晴らしいお料理たちでした！！」とディナーコースを絶賛し、久しぶりに夫婦2人でお出かけし食事を楽しんだとエピソードを明かした。「双子の将来をあれこれ想像しながら楽しいディナーでした。たまには夫婦お出かけも良いね。いっておいでと言ってくださったおとうさんおかあさんありがとうございます！」とコメントし、夫婦の微笑ましい2ショットや料理の写真などを公開している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「夫婦ショット最高」「久々にゆっくりできて良かった」「結局は子どもの話になるの分かる」「幸せが伝わってくる」「夫婦水入らずの時間も大事」「旦那様スタイル抜群」「しょこたん頑張ってる」「高級レストランディナー羨ましい」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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