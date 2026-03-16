フジ酒主義久アナ、結婚を発表「先日一般企業に勤める方と」今後への意気込みも明かす
【モデルプレス＝2026/03/16】フジテレビの酒主義久アナウンサー（38）が3月16日、自身のInstagramを更新。一般女性と結婚したことを報告した。
【写真】フジ男性アナの鍛え上げられた肉体美
酒主アナは「お世話になっている皆様へ」と書き出し「先日一般企業に勤める方と結婚いたしました」と報告。「今後は皆様により充実した時間を過ごしていただけるよう仕事に邁進していく所存です」とし、「今後とも何卒宜しくお願い申し上げます」と結んでいる。
同日放送の「サン！シャイン」（月曜〜金曜：8時14分〜9時50分）では、「ものすごく私ごとなんですけれども結婚しました」と発表。MCを務める谷原章介に夫婦円満の秘訣を質問する場面もあった。
酒主アナは1987年5月2日生まれ、千葉県出身。2012年に同局に入社し、「サン！シャイン」の月〜木のプレゼンターやプロ野球・サッカー・競馬などのスポーツ中継を担当している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆酒主義久、結婚発表
酒主アナは「お世話になっている皆様へ」と書き出し「先日一般企業に勤める方と結婚いたしました」と報告。「今後は皆様により充実した時間を過ごしていただけるよう仕事に邁進していく所存です」とし、「今後とも何卒宜しくお願い申し上げます」と結んでいる。
◆酒主義久プロフィール
酒主アナは1987年5月2日生まれ、千葉県出身。2012年に同局に入社し、「サン！シャイン」の月〜木のプレゼンターやプロ野球・サッカー・競馬などのスポーツ中継を担当している。（modelpress編集部）
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