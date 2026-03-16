累計1,900万杯のヒット。ファミマ、3年連続売上No.1フラッペが紅茶感アップして登場
【モデルプレス＝2026/03/16】ファミリーマートでは、紅茶ブランド・Afternoon Tea監修のもと開発した「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」を、2026年3月17日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。
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「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」は、香り高い紅茶と紅茶風味クッキーにより、一杯でティータイム気分が味わえるフラッペ。2023年から3年連続で同社のフラッペ年間売上1位を記録し、累計販売数は1,900万杯を突破しているベストセラー商品だ。
今年のリニューアルでは、さらなる紅茶感の向上を追求。爽快な渋みと芳醇な香りが特徴のスリランカ産茶葉を採用し、従来品よりも紅茶の存在感を際立たせた仕様へと進化した。細かく砕かれたなめらかなミルクティー味のかき氷が口の中で溶け合うとともに、茶葉の香りが鼻に抜ける。さらに、アクセントとして投入された紅茶風味のクッキーが、焼き菓子特有の香ばしさとザクザクとした食感を演出し、最後の一口までさまざまな食感が楽しめる。（modelpress編集部）
【価格】334円（税込360円）
【発売日】2026年3月17日（火）
【発売地域】全国（沖縄県を除く）
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◆Afternoon Tea監修の人気フラッペ
「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」は、香り高い紅茶と紅茶風味クッキーにより、一杯でティータイム気分が味わえるフラッペ。2023年から3年連続で同社のフラッペ年間売上1位を記録し、累計販売数は1,900万杯を突破しているベストセラー商品だ。
◆人気売れ筋フラッペが紅茶感アップ
今年のリニューアルでは、さらなる紅茶感の向上を追求。爽快な渋みと芳醇な香りが特徴のスリランカ産茶葉を採用し、従来品よりも紅茶の存在感を際立たせた仕様へと進化した。細かく砕かれたなめらかなミルクティー味のかき氷が口の中で溶け合うとともに、茶葉の香りが鼻に抜ける。さらに、アクセントとして投入された紅茶風味のクッキーが、焼き菓子特有の香ばしさとザクザクとした食感を演出し、最後の一口までさまざまな食感が楽しめる。（modelpress編集部）
■アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ
【価格】334円（税込360円）
【発売日】2026年3月17日（火）
【発売地域】全国（沖縄県を除く）
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