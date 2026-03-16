2月18日、愛媛県宇和島市にある重要文化財「宇和島城天守」に落書きが見つかったと発表があった。また、昨年12月には鹿児島県奄美大島にある「西古見砲台第2観測所跡」でも落書きが発見されたと報道があった。ここで落書きが見つかるのは、前年に続いて二度目という。文化財に落書きが発見されるとXでは「文化を踏みにじる行為だ」「許せない」などとポストされ、大きな話題になる。【取材・文＝山内貴範】

【写真で見る】東大寺大仏殿、衆議院本会議場、八坂神社…無惨に刻まれた落書きの数々

外国人による落書きは多いのか

近年、Xでは一部の人々による外国人観光客に対するバッシングが凄まじい。特に騒動になるのが、“外国人が文化財に落書きをした”と疑われた場合である。昨年9月には春日大社の重要文化財「東回廊」で落書きが見つかったが、このときは「中国人と思われる人が落書きをした」とする報道もあった。2023年には、国宝に指定されている唐招提寺金堂にカナダ人の子どもが落書きしたことも、大々的に報じられた。

落書きが多く見られるという東大寺大仏殿だが…

また、京都の観光名所である嵐山の竹林の小径も、インバウンドブームが起こってから外国人による落書きが増えたとされている。竹の表面に、ナイフのようなものでハートマークや名前を刻むいたずらが相次いでいるそうだ。約7000本のうち、被害に遭ったものは350本を超えるとされ、景観にも影響が出ているという。

こうしたニュースが報じられると、一部のネット民などの間ではここぞとばかりに外国人をバッシングする声が上がる。文化財を守るために、外国人の入国を規制するべきだと主張をする人もいる。だが、実際に日本の国宝や重要文化財の建築を訪れてみると、日本人による落書きは呆れるほど多いのである。

文化財はどこも落書きだらけ

奈良の大仏で有名な国宝「東大寺大仏殿」の柱は、落書きでいっぱいである。彫刻刀のような鋭利な刃物で刻んだ跡もあり、日本語で書かれた名前も目立つ。平成と刻まれたものもあるし、昭和の年号が記されたものもある。また、重要文化財に指定されている中門と繋がっている回廊（こちらも重要文化財である）には、朱塗りの柱に触った指を、白い漆喰の壁に押し付けた跡まであった。

京都の二条城に行ってみると、国宝「二の丸御殿」の柱や扉にもやはり落書きが見つかる。御殿内では写真撮影が禁止されていたので撮影できなかったが、“平成11年”に刻まれたとみられる落書きもあった。しかも、大政奉還が行われた部屋からも近い場所にある。江戸時代にこんなことをしたら、大変な騒動になりそうだ。

重要文化財「碓氷峠鉄道施設」のめがね橋に至っては、橋脚のレンガに釘や刃物で刻まれたと思われる数多くの落書きがあるし、国宝「平等院鳳凰堂」の扉壁画に至っては、手が届く場所は墨で書かれた落書きだらけである。扉壁画には江戸時代などかなり古い時代の落書きも多いが、どうやら、日本人は伝統的に落書きをするのがお好きなようである。

国会議事堂にも落書きがある

国会議事堂の衆議院本会議場を訪れたときに驚いたのは、なんと議場の傍聴席にも落書きがあったことだ。つやつやに磨かれた柱には、“S.Y”とイニシャルを彫ったと思われる跡があった。他にも、木製のパネルには名字を書いたと思われる落書きも見つかった。大胆不敵な落書きだが、ずっと放置されているようで、消そうとした形跡はない。

阪急の京都河原町駅の近くには八坂神社の御旅所がある。御旅所の社殿は重要文化財に指定されているが、その脇にある漆喰の壁も落書きだらけである。京都の社寺仏閣では、修学旅行生が記念に書いたと思われる落書きが多い。旅の記念に、そんなものを残さなくてもいいと思ってしまうのであるが。

とにかく、どこに行っても落書きは普通に見つかる。こうした自分たちのマナーの悪さを棚に上げて、外国人ばかりを叩くのはいかがなものだろうか。もちろん、日本人であろうと外国人であろうと、落書きをすべきでないのは言うまでもない。結局のところ報道される被害は全体のごく一部であり、インバウンドブームが起こる前から文化財への落書きは珍しくないということがわかる。

落書きされないためにはどうすれば

社寺仏閣などの文化財所有者が、落書きに悩まされているケースが少なくない。では、未然に防ぐためにはどのような対策をとればいいのだろうか。まず、定期的に掃除を行い、文化財を可能な限りきれいな状態に保つことだ。掃除がされ、汚れが少ない場所であればあるほど、心理的に人は落書きをしにくくなるのである。いわゆる「割れ窓理論」だ。

落書きは一度誰かが書いてしまうと、一気に増殖する傾向がある。おそらく、心理的にもまっさらな壁に書くのは気が引けるが、誰かが書いた後だとやりやすくなってしまうのであろう。したがって、もし落書きを見つけた場合は、除去できるのであればすぐに除去し、それ以上書かれないようにすることが重要である。

また、人の目が届きにくいところほど落書きの被害に遭いやすい傾向がある。東大寺大仏殿も、職員の目が届く正面入口付近の柱には落書きが少ないものの、大仏の背後にある柱ほど落書きが多く見られた。城の御殿や櫓、寺院の本堂などは、総じて奥まった部屋や日陰になっている場所ほど落書きが目立つようである。

落書きの被害を防ぐためには、職員が定期的に監視し、目を配るようにするしかない。なかには、24時間体制で監視ができるライブカメラを設置している寺院もある。これなら、落書きのみならず、ほかの犯罪の抑止効果も期待できるだろう。

国宝・重要文化財を探訪するのは、日本の文化に触れるうえで意義深いことだ。しかし、日本の文化財は木造建築が多く、落書きが深く刻まれてしまうと、完全に除去することは難しい。文化庁も啓発活動を積極的に行うべきだし、旅行者側も“記念”だからといって一時の気持ちで落書きを行わないようにしたいものである。

デイリー新潮編集部