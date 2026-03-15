人生逆転ファンタジー「いせれべ」TVSPをABEMAで無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜TVSP』を４月１日（水）夜25時より無料放送。また新作の放送を記念し、TVアニメ第１期の全話無料一挙放送も実施する。
『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜』（通称「いせれべ」）は、原作・美紅、イラスト・桑島黎音による人気ライトノベルを原作とした異世界ファンタジー作品。壮絶ないじめに苦しんでいた少年・天上優夜が祖父の遺した“異世界へと通じる扉”をきっかけに、異世界と現実世界を行き来できる力を手に入れ、チート能力によって人生を一変させていく姿が描かれる。異世界でのレベルアップが現実世界にも反映されるというユニークな設定と主人公の成長譚が支持を集め、シリーズは累計発行部数400万部（2026年１月時点）を突破。2023年にTVアニメが放送されたほか、2026年３月に続編の放送も決定するなど、異世界×現代を融合させた“人生逆転ファンタジー”が注目を集めている。
このたび「ABEMA」にて、４月１日（水）夜25時より、『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜』TVアニメの続編となるTVSPの放送が決定。
また新作公開の直前となる４月１日（水）夜６時30分からは、TVアニメ第１期を全話無料一挙放送。TVアニメ第１期、TVSP共に、放送後１週間無料で楽しめる。
(C)美紅・桑島黎音／KADOKAWA／いせれべ製作委員会
『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜』（通称「いせれべ」）は、原作・美紅、イラスト・桑島黎音による人気ライトノベルを原作とした異世界ファンタジー作品。壮絶ないじめに苦しんでいた少年・天上優夜が祖父の遺した“異世界へと通じる扉”をきっかけに、異世界と現実世界を行き来できる力を手に入れ、チート能力によって人生を一変させていく姿が描かれる。異世界でのレベルアップが現実世界にも反映されるというユニークな設定と主人公の成長譚が支持を集め、シリーズは累計発行部数400万部（2026年１月時点）を突破。2023年にTVアニメが放送されたほか、2026年３月に続編の放送も決定するなど、異世界×現代を融合させた“人生逆転ファンタジー”が注目を集めている。
また新作公開の直前となる４月１日（水）夜６時30分からは、TVアニメ第１期を全話無料一挙放送。TVアニメ第１期、TVSP共に、放送後１週間無料で楽しめる。
(C)美紅・桑島黎音／KADOKAWA／いせれべ製作委員会