【ジョナサン最新クーポン】最大432円引き！人気メニュー、ハーゲンダッツパフェがお得に《最長4月29日まで》

ファミリーレストラン「ジョナサン」は、45周年記念のラストキャンペーンとして、お得なクーポンを公式アプリで配信中です。

人気メニュートップ5に使えるクーポンは2026年3月18日まで、そのほか24枚のクーポンは最長4月29日まで使えます。一部のクーポンの有効期間は4月12日までです。

人気のハンバーグやスープパスタがお得に

ジョナサンの人気メニュートップ5は、いずれも1150円で食べられます。

＜対象メニュー（※人気順）＞

●スプーンで食べるジューシーハンバーグ（ライス＆ドリンクバーセット）【通常1428円】

●やみつきミートのJonathan'sスープパスタ（ドリンクバーセット）【通常1384円】

●タンドリーチキン＆メキシカンピラフ（ドリンクバーセット）【通常1582円】

●酸辣湯麺（ドリンクバーセット）【通常1252円】

●炭火焼肉と彩り野菜の十三穀米美ビンバ（みそ汁・コチュジャンつき）【通常1319円】

特に「タンドリーチキン＆メキシカンピラフ」（ドリンクバーセット）は432円引きとお得感がありますよ。

ハーゲンダッツ使用のパフェは55円引き

そのほか、計24枚のクーポンがあります。一部を除き、ほとんどが「110円引き」または「55円引き」のクーポンです。

人気のハーゲンダッツを使用した「ジョナサン meets ハーゲンダッツ」フェアのメニューに使えるクーポンもあります。有効期間は4月12日までです。

＜いずれも55円引き＞

●ハーゲンダッツといちごのチョコパフェ（1209円→1154円）

●ハーゲンダッツと自家製プリンのチョコサンデー（879円→824円）

●ハーゲンダッツといちごとチョコのミニパルフェ（659円→604円）

上記以外のクーポンは、4月29日まで使えます。一例を紹介します。

おこさまメニューは各329円に。最大330円引きとお得です。

ドリンクバーセットは最大165円引きの219円に。主食やスイーツと一緒に楽しみたいですね。

大人向けの「サントリーザ・プレミアムモルツ（生ジョッキ）」は、605円→439円（166円引き）になります。なお、ハッピーアワー開催期間には利用できません。

いずれのクーポンも店内飲食限定です。クーポンを活用して、ジョナサンでの食事をお得に楽しんで。

※画像はジョナサンの公式X（＠jona_official_）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）