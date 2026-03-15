【ジョナサン最新クーポン】最大432円引き！人気メニュー、ハーゲンダッツパフェがお得に《最長4月29日まで》
ファミリーレストラン「ジョナサン」は、45周年記念のラストキャンペーンとして、お得なクーポンを公式アプリで配信中です。
人気メニュートップ5に使えるクーポンは2026年3月18日まで、そのほか24枚のクーポンは最長4月29日まで使えます。一部のクーポンの有効期間は4月12日までです。
人気のハンバーグやスープパスタがお得に
ジョナサンの人気メニュートップ5は、いずれも1150円で食べられます。
＜対象メニュー（※人気順）＞
●スプーンで食べるジューシーハンバーグ（ライス＆ドリンクバーセット）【通常1428円】
●やみつきミートのJonathan'sスープパスタ（ドリンクバーセット）【通常1384円】
●タンドリーチキン＆メキシカンピラフ（ドリンクバーセット）【通常1582円】
●酸辣湯麺（ドリンクバーセット）【通常1252円】
●炭火焼肉と彩り野菜の十三穀米美ビンバ（みそ汁・コチュジャンつき）【通常1319円】
特に「タンドリーチキン＆メキシカンピラフ」（ドリンクバーセット）は432円引きとお得感がありますよ。
ハーゲンダッツ使用のパフェは55円引き
そのほか、計24枚のクーポンがあります。一部を除き、ほとんどが「110円引き」または「55円引き」のクーポンです。
人気のハーゲンダッツを使用した「ジョナサン meets ハーゲンダッツ」フェアのメニューに使えるクーポンもあります。有効期間は4月12日までです。
＜いずれも55円引き＞
●ハーゲンダッツといちごのチョコパフェ（1209円→1154円）
●ハーゲンダッツと自家製プリンのチョコサンデー（879円→824円）
●ハーゲンダッツといちごとチョコのミニパルフェ（659円→604円）
上記以外のクーポンは、4月29日まで使えます。一例を紹介します。
おこさまメニューは各329円に。最大330円引きとお得です。
ドリンクバーセットは最大165円引きの219円に。主食やスイーツと一緒に楽しみたいですね。
大人向けの「サントリーザ・プレミアムモルツ（生ジョッキ）」は、605円→439円（166円引き）になります。なお、ハッピーアワー開催期間には利用できません。
いずれのクーポンも店内飲食限定です。クーポンを活用して、ジョナサンでの食事をお得に楽しんで。
※画像はジョナサンの公式X（＠jona_official_）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）