準々決勝

○ イタリア 8−6 プエルトリコ ●

＜現地時間3月14日 ダイキン・パーク＞

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のイタリア代表がプエルトリコ代表に逆転勝利。破竹の開幕5連勝を飾り、同国史上初のベスト4入りを果たした。

イタリアは先発左腕サム・アルデゲーリが初回に先頭打者アーチを浴びるも、直後の1回裏に一死一、二塁と好機を作り、4番ビニー・パスカンティーノ、5番ドミニク・カンゾーン、6番ジャック・カグリオンの3者連続タイムリーでプエルトリコのエース右腕ルーゴを早くもノックアウト。8番J.J.ドラツィオの左犠飛もあり、一挙4得点ですぐさま逆転に成功した。

立ち上がりに躓いた投手陣だったが、3回表から3番手左腕ディラン・デルシアが4回2安打、無失点の好リリーフ。2点リードの4回裏には二死から3者連続四球で満塁とし、7番アンドリュー・フィッシャー、8番ドラツィオによる2本の適時二塁打で再び4点を追加した。

プエルトリコの猛追により8回表には2点差まで詰め寄られながらも、7番手右腕グレグ・ワイサートが5アウトセーブでリードを死守。現地16日に行われる準決勝では、侍ジャパンとベネズエラによる準々決勝の勝者と対戦する。