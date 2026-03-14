超特急アロハ＆ハル、コンセプト写真集発売決定 テーマは「夜」【アイハヨルノイロ】
【モデルプレス＝2026/03/14】超特急のアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）のコンセプト写真集「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」（主婦と生活社）が5月29日に発売される。
【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル
メインダンサー＆バックボーカルグループとして活動している超特急（SDR所属）は2026年12月25日で結成15周年を迎え、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍。そんな超特急の年下組、通称アロハルとして愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）、2人のコンセプト写真集が、2026年5月29日（金）に発売。本書のテーマはずばり「夜」。2人が見せる夜はどんな時間になっているのか。この発売を記念して、イベントの開催も予定している。（modelpress編集部）
2026年5月29日（金）発売
撮影：白木努（PEACE MONKEY）
判型：B5変形
ページ数：96ページ
【Not Sponsored 記事】
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◆超特急アロハ＆ハル、写真集発売決定
メインダンサー＆バックボーカルグループとして活動している超特急（SDR所属）は2026年12月25日で結成15周年を迎え、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍。そんな超特急の年下組、通称アロハルとして愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）、2人のコンセプト写真集が、2026年5月29日（金）に発売。本書のテーマはずばり「夜」。2人が見せる夜はどんな時間になっているのか。この発売を記念して、イベントの開催も予定している。（modelpress編集部）
◆「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」書誌情報
2026年5月29日（金）発売
撮影：白木努（PEACE MONKEY）
判型：B5変形
ページ数：96ページ
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