メイク初心者でも失敗しない！基本のアイブロウ3アイテムの正しい使い方マニュアル

眉メイクをする際に、メイクアイテムをどう使えばいいのか迷ってしまうことはありませんか？それぞれのアイテムには役割があり、使う順番や使い方のポイントを押さえるだけでぐっと仕上がりがアップします。今回は、メイク初心者の方でも取り入れやすい、アイブロウ3アイテムの基本の使い方をご紹介します。

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使用アイテム

今回のメイクで使用したアイテムです。

excelパウダー&ペンシル アイブロウEX PD01 ナチュラルブラウン

デジャヴュ アイブロウカラーモカグレージュ

アイブロウペンシルの使い方

まずは、アイブロウペンシルの使い方です。

アイブロウペンシルは、眉全体に使用するとシャープになりすぎる場合があるため、自眉が薄い部分や形を整えたい部分にピンポイントで使用する方法がおすすめです。

眉山と眉尻の位置を決めるために、眉山から眉尻にかけて描いていきます。

その後、眉の下側に沿うように、大まかな輪郭を優しく描いていきます。

眉の上側はあまり描き込まず、自然に残しておくほうが抜け感を引き出すことができます。

一度に濃く描こうとすると不自然になりやすいため、必要なところだけを足すような感覚で描いていきましょう。

アイブロウペンシルは形を整えるためのアイテムとして使うと、眉メイク全体の土台を作りやすくなります。

アイブロウパウダーの使い方

続いては、アイブロウパウダーの使い方です。

アイブロウパウダーは、アイブロウペンシルで描いたラインの隙間を埋めたり、眉の色味や濃さを調節したい部分に少しずつ乗せながら使用します。

いきなり強く塗るのではなく、軽く動かしながら優しく色を重ねていきましょう。

隙間が気になる部分に、少しずつ色を足していくようなイメージで塗るとバランスが整いやすいです。

塗りすぎないように注意しながら調整していくことで、眉全体が窮屈な印象にならず、ふんわり今っぽい仕上がりになります。

アイブロウマスカラの使い方

最後は、アイブロウマスカラの使い方です。

アイブロウマスカラは、眉の色味を整えたり、全体の毛流れを整えたりする目的で使用します。

ブラシをそのまま使うのではなく、ティッシュなどで余分な液を軽く落としてから使うと、肌に付いたり塗りすぎたりといった失敗を防ぎやすいです。

準備ができたら、眉全体にブラシを動かしながらラフに色をなじませていきます。

全体にラフに塗った後、乾く前にブラシで毛流れをさっと整えましょう。

ベッタリつけすぎないことで眉全体の印象が軽くなり、洗練された雰囲気の眉に仕上がります。

いかがでしたか？今回は、メイク初心者の方でも取り入れやすい、アイブロウ3アイテムの基本の使い方をご紹介しました。

メイク初心者さんや眉メイクが苦手と感じる方、ぜひ取り入れてみてくださいね。