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意外と知らない『君が代』の本当の意味。外国人が「これは国歌じゃない…祈りの歌だ」と涙した理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」を運営するフロリアン氏が、「これは国歌じゃない…」君が代の意味を知った外国人が驚いた理由」と題した動画を公開した。多くの国の国歌が「戦い」や「勝利」をテーマにする中、日本の国歌「君が代」が持つ特別な意味について解説している。



フロリアン氏はまず、多くの国の国歌が「戦争や革命、勝利を歌っています」と指摘。その上で、日本の国歌「君が代」は全く異なるとし、ある外国人がその意味を知った際に「これは国歌じゃない…祈りの歌だ」と言って涙を流したエピソードを紹介した。



フロリアン氏によると、最近行われたフィギュアスケートの大会で日本の選手が優勝した際、表彰式で「君が代」が流れた。これを見た海外の視聴者の間で、その歌詞の意味が話題になったという。多くの外国人は歌詞の意味を知らないまま聞いているが、その意味を知ったとき、驚く人が非常に多いのだ。



「君が代」の歌詞を現代の言葉で簡単に表現すると、「あなたの人生がずっと長く続きますように」「小さな石が長い年月をかけて大きな岩になるように」「長い時間、平和が続きますように」といった意味になる。つまり、この歌は「戦いの歌ではなく、誰かの幸せを願う歌」なのだとフロリアン氏は説明する。



対照的に、フランスの国歌「ラ・マルセイエーズ」はフランス革命のときに作られた歌で、歌詞の中には「武器を取れ、市民よ」という一節がある。また、アメリカの国歌も戦争の中で生まれた歌であり、世界の多くの国歌は「戦い」「独立」「勝利」をテーマにしている。



しかし、日本の国歌には「戦いの言葉は一つもありません」とフロリアン氏は強調する。そこにあるのは「あなたの幸せが長く続きますように」という純粋な願いだけである。そのため、西洋の「国歌は強く歌うもの」という価値観を持つ人々にとって、この静かなメロディーと優しい意味の組み合わせは非常に珍しく、感動を呼ぶのだ。



世界には多くの国歌が存在するが、「君が代」のように誰かの幸せを願う歌は極めて珍しい。フロリアン氏は、外国人から見ると、それはとても美しく特別なことに見えると締めくくった。