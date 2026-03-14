ニューエラからスヌーピーデザインの春キャップ、キッズも含む全14種が登場！かわいすぎるPEANUTSのイースターコレクションをチェック
ヘッドウェア＆アパレルブランドの「New Era(ニューエラ)」から、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボレーションによるイースターコレクションが2026年3月12日に発売された。今年のイースターは4月5日。それに先駆けて、スヌーピーやウッドストック、チャーリー・ブラウンたちがイースターエッグとともに刺しゅうされた春キャップが、大人サイズ10種・キッズサイズ4種の全14種で登場している。
【写真】ニューエラ×PEANUTS イースターコラボキャップ全14種を見る
ニューエラ×PEANUTSコラボといえば、2026年1月にMLBとのトリプルコラボが発売され大きな反響を呼んだのも記憶に新しい。毎回、発売後すぐに売り切れるアイテムが出るほどの人気シリーズだけに、今回のイースターコレクションもスヌーピーファンなら見逃せないラインナップとなっている。
■つば裏に“隠れイースター”も！春色6色の「9TWENTY」
まず注目したいのが、カラーバリエーション豊富な「9TWENTY PEANUTS EASTER」(4620円)だ。フロントに芯がなく柔らかな被り心地が特徴のモデルで、今回はソフトラベンダー、フレッシュミント、ピンクベージュ、クロームホワイト、パウダーイエロー、グラシアルブルーの全6色。
フロントにはスヌーピーやサリー・ブラウン、チャーリー・ブラウンといったおなじみのPEANUTSの仲間たちが、イースターエッグと一緒に刺しゅうで描かれている。なかでもソフトラベンダー、クロームホワイト、グラシアルブルーの3色は、つば裏にイースターモチーフの総柄プリントが施されたスペシャル仕様。キャップを脱いだときや上を向いたときにチラッとのぞく“隠れイースター”は、細部までこだわりたい人にはたまらないデザインだ。
実用面もしっかり考えられていて、汗やファンデーションの付着が目立ちにくいベージュカラーのスウェットバンドを採用。S/M(約56センチ)、M/L(約59センチ)、L/XL(約63センチ)の3サイズ展開なので、自分の頭にぴったり合うサイズが選べる。さらにイージースナップ仕様のストラップは取り外してバッグやベルトループに取り付けることもでき、使わないときの持ち運びにも便利だ。
■シックに決まる！型崩れしにくい「9FORTY」
よりきちんとした印象で被りたいなら、フロントパネルに芯が入った「9FORTY PEANUTS EASTER」(4620円)がおすすめ。型崩れしにくいクラシックなシルエットをキープしてくれる。
カラーはドルフィングレー、フェイデッドブラック、アッシュブラウン、アイボリーの全4色。9TWENTYのペールトーンとは対照的に、コーデの引き締め役になりそうな落ち着いたトーンがラインナップされている。リアのクロスストラップで頭回り約56.8センチから60.6センチまでサイズ調整が可能なので、プレゼントにも選びやすい。
■親子リンクコーデにも！キッズサイズは全4種
子どもとおそろいで被りたい人にうれしいキッズラインも展開されている。「キッズ Youth 9TWENTY PEANUTS EASTER」(3960円)はアッシュブラウンとアイボリーの2色で、大人の9FORTYと色味をリンクさせやすいのがポイント。ユースサイズ(目安：6〜15歳、身長130〜160センチ)で、リアのクロスストラップにより頭回り約52センチから55.8センチまで調整できる。
さらに、通気性のいいメッシュ仕様の「キッズ Youth 9TWENTY トラッカー PEANUTS EASTER」(3960円)も2色(ホワイト/フレッシュミント、ホワイト/ソフトラベンダー)で登場。これからの季節、おでかけや遠足のおともとしても活躍しそうだ。
■「9TWENTY」と「9FORTY」、どちらを選ぶ？
同じ4620円で迷ったら、ポイントはフロントパネルの芯の有無。9TWENTYは芯なしで柔らかく、くしゃっとラフに被りたい人向け。9FORTYは芯ありでフロントの形状がキープされるため、きれいめコーデにもなじむ。深さは9FORTYのほうがやや深めなので、小顔効果を狙いたい人にも向いている。
2026年3月12日より全国のニューエラストアとニューエラ公式オンラインストアにて販売中だ。ぜひチェックしてみて！(※店舗によって一部展開のないアイテムあり)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
ニューエラ×PEANUTSコラボといえば、2026年1月にMLBとのトリプルコラボが発売され大きな反響を呼んだのも記憶に新しい。毎回、発売後すぐに売り切れるアイテムが出るほどの人気シリーズだけに、今回のイースターコレクションもスヌーピーファンなら見逃せないラインナップとなっている。
■つば裏に“隠れイースター”も！春色6色の「9TWENTY」
まず注目したいのが、カラーバリエーション豊富な「9TWENTY PEANUTS EASTER」(4620円)だ。フロントに芯がなく柔らかな被り心地が特徴のモデルで、今回はソフトラベンダー、フレッシュミント、ピンクベージュ、クロームホワイト、パウダーイエロー、グラシアルブルーの全6色。
フロントにはスヌーピーやサリー・ブラウン、チャーリー・ブラウンといったおなじみのPEANUTSの仲間たちが、イースターエッグと一緒に刺しゅうで描かれている。なかでもソフトラベンダー、クロームホワイト、グラシアルブルーの3色は、つば裏にイースターモチーフの総柄プリントが施されたスペシャル仕様。キャップを脱いだときや上を向いたときにチラッとのぞく“隠れイースター”は、細部までこだわりたい人にはたまらないデザインだ。
実用面もしっかり考えられていて、汗やファンデーションの付着が目立ちにくいベージュカラーのスウェットバンドを採用。S/M(約56センチ)、M/L(約59センチ)、L/XL(約63センチ)の3サイズ展開なので、自分の頭にぴったり合うサイズが選べる。さらにイージースナップ仕様のストラップは取り外してバッグやベルトループに取り付けることもでき、使わないときの持ち運びにも便利だ。
■シックに決まる！型崩れしにくい「9FORTY」
よりきちんとした印象で被りたいなら、フロントパネルに芯が入った「9FORTY PEANUTS EASTER」(4620円)がおすすめ。型崩れしにくいクラシックなシルエットをキープしてくれる。
カラーはドルフィングレー、フェイデッドブラック、アッシュブラウン、アイボリーの全4色。9TWENTYのペールトーンとは対照的に、コーデの引き締め役になりそうな落ち着いたトーンがラインナップされている。リアのクロスストラップで頭回り約56.8センチから60.6センチまでサイズ調整が可能なので、プレゼントにも選びやすい。
■親子リンクコーデにも！キッズサイズは全4種
子どもとおそろいで被りたい人にうれしいキッズラインも展開されている。「キッズ Youth 9TWENTY PEANUTS EASTER」(3960円)はアッシュブラウンとアイボリーの2色で、大人の9FORTYと色味をリンクさせやすいのがポイント。ユースサイズ(目安：6〜15歳、身長130〜160センチ)で、リアのクロスストラップにより頭回り約52センチから55.8センチまで調整できる。
さらに、通気性のいいメッシュ仕様の「キッズ Youth 9TWENTY トラッカー PEANUTS EASTER」(3960円)も2色(ホワイト/フレッシュミント、ホワイト/ソフトラベンダー)で登場。これからの季節、おでかけや遠足のおともとしても活躍しそうだ。
■「9TWENTY」と「9FORTY」、どちらを選ぶ？
同じ4620円で迷ったら、ポイントはフロントパネルの芯の有無。9TWENTYは芯なしで柔らかく、くしゃっとラフに被りたい人向け。9FORTYは芯ありでフロントの形状がキープされるため、きれいめコーデにもなじむ。深さは9FORTYのほうがやや深めなので、小顔効果を狙いたい人にも向いている。
2026年3月12日より全国のニューエラストアとニューエラ公式オンラインストアにて販売中だ。ぜひチェックしてみて！(※店舗によって一部展開のないアイテムあり)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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