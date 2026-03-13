¥¥¹¥Þ¥¤µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ø»ä¤¬¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¡ÙÀ¼Í¥¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡ÈÀ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ËÇ÷¤ë
3·î13Æü¸ø³«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼ºÇ¿·ºî¡Ø»ä¤¬¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜÈÇ¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëKis-My-Ft2¡¦µÜÅÄ½ÓºÈ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4·î5Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶-Second Season-¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¤ÏÀé´Ý¹ÀÆóÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ø»ä¤¬¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¡Ù¤ÇµÜÅÄ¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÌòÊÁ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢²áµî¤Î³èÆ°¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¼¤Î»Å»ö¤Ç¤ÎµÜÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤âÌö¿Ê¡ª¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸¡Ù¤Ç¤Î¿¼¤ß¤òÁý¤·¤¿±éµ»¤ËÃíÌÜ
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Kis-My-Ft2¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµÜÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ë¡Ö¥ª¥¿¥¯¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¡×¤ÈµºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ëÂç¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇBEM BECOME HUMAN¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É Divinez¡Ù¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼ ¤¤ß¤ÏÂç¾æÉ×¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤À¼Í¥¡¦ÃæÂ¼Íª°ì¤«¤é¤âÀ¼¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊµÜÅÄ¤¬º£²óÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼ºÇ¿·±Ç²è¡Ø»ä¤¬¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¡Ù¤Ï¡¢Æ°Êª¹¥¤¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¥á¥¤¥Ù¥ë¤¬¶ËÈë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»È¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡¢Ãæ¿È¤Ï¿Í´Ö¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÆ°Êª¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¹âÂ®Æ»Ï©·×²è¤«¤éÆ°Êª¤¿¤Á¤È¿¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ºîÃæ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤ÊÌþ¤··Ï¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡¦¥í¡¼¥ÕÌò¤ò±é¤¸¤ëµÜÅÄ¤Ï¡¢½Ð±é¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¥í¡¼¥Õ¤È¤¤¤¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Æ¡¢µÜÅÄ¤ÏÆ±ºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆ°Êª¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¾Ð¤¨¤ë¤·¡¢µã¤±¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÌó100Ê¬´Ö¤Î±Ç²è¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿µÜÅÄ¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ë´¶¾ð¤äÉ½¸½¤ÎÉý¤¬¡¢À©ºî¿Ø¤ä¸«¤¿¿Í¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤¹¡ÈÀ¼¤Î±éµ»¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌò¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ä´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µÜÅÄ¡£º£¸å¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¼¹É®¤·¤¿¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ø¶³¦¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÜÅÄ¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¡È¹¥¤¡É¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ÆÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÈà¤Î¡ÈÀ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤Ë¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£