夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「恋愛感情は自然に消えない、放置しただけです」と題した動画を公開。「もう異性として見られない」「夫婦は家族になったら終わり」といった風潮に対し、多くの夫婦が恋愛感情を失う本当の理由を解説した。



動画の冒頭で岡野氏は、「もうドキドキしない」「手をつなぐのも気まずい」と感じている夫婦が非常に多い現状に触れる。しかし、多くの人が時の流れとともに仕方ないことだと諦めている恋愛感情について、「自然に消えるとは考えていない。多くの場合それは自然消滅ではなくて放置の結果です」と断言した。



夫婦が「男女」でなくなる瞬間として、岡野氏はいくつかの要因を挙げる。一つ目は、スキンシップが減ることだ。当初は「子供が小さい」「仕事が忙しい」といった理由で触れ合う時間が減っても仕方がないと思うが、その状態が数年続くと「体の距離が心の距離となってしまいます」と指摘。触れないことが当たり前になり、やがて触れることが不自然になるという悪循環に陥る。



二つ目は、子どもが生まれることで夫婦が「親モード」に固定されてしまうことだ。会話が子どもの予定や生活費といった実務的な内容ばかりになり、互いを「お父さん」「お母さん」と呼び合うことで、異性としての意識が薄れていくと説明した。



三つ目として、家庭内でトキメキを感じられなくなった結果、「推し活」や「疑似恋愛」など、外にトキメキを求める心理が働くケースを挙げる。これはパートナーへの裏切りというより、「自分がまだ異性として存在しているという風に確認したい、そういう深層心理なのです」と分析した。



結論として、岡野氏は「恋愛感情というのは年齢や入籍、出産と共に形を変えていくんです」と語る。大切なのは、安心感に甘えることなく、服装を整えたり、名前で呼び合ったり、二人きりで外食をしたりと「夫婦の中にあるトキメキを意識的に目覚めさせ続けること」であり、関係性の再起動は可能だと述べた。そして「夫婦の再起動とは相手を変えることではないのです。自分の向き合い方を変えてみること」から始まると締めくくった。