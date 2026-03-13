後藤真希、ファンとの「リゾートホテル宿泊ツアー」発表に希望者殺到“不倫報道”がファンにもたらす“好影響”

2000年代にモーニング娘。の“絶対的エース”として一世を風靡した「ゴマキ」こと後藤真希が、ファンクラブ会員向けのバスツアー『後藤真希と楽しいをSAGAそうツアー』を発表。その内容に、ファンからは「行くしかない!」と前のめりの声が多数あがっている。

「発表されたのは、5月9日から10日に開催される、佐賀県の温泉つきリゾートホテル『唐津シーサイドホテル』宿泊が組み込まれた1泊2日のバスツアーです。申し込み時の年齢が15歳以上で、代表者が後藤さんのファンクラブ『ゴトモだち。』の会員なら誰でも申し込めるというもので、参加者は抽選によって決定されます。

募集人員は50名。参加料金は、5名が上限のスタンダード西館プランが9万3800円、3名が上限のデラックス東館プランが12万9800円。発表されているイベントの内容は、温泉つきリゾートホテル宿泊にくわえ、夕食会での『後藤真希とカラオケパーティ』『後藤真希があなたのお部屋を訪問』『私物サイン会』『2ショット撮影会』『後藤真希直筆ネームカードプレゼント』などなど、ファンには夢のような内容となっています」（スポーツ紙記者）

2024年11月には、デビュー25周年を記念した写真集『flos（フロース）』が、電子版の写真集としては歴代最高セールスを記録。さらに紙版でも重版10回を数える大ヒットを記録するなど、その人気は衰え知らずの後藤。トップアイドルとして一時代を築いた彼女と、10万円程度でバスツアーに参加できるとの発表に、X上では

《これはファンには嬉し過ぎる企画やんかー。素晴らしい》

《安すぎない?ブランドの過小評価と判断。もう少し高くてもいいはず。しかし、ちょっとバイトしたら出せる金額なのはファンには嬉しいよな》

といった声のほか、

《これ私がゴマキ事件のおかげで、もしかしたらワンチャンあるのでは?と思えてしまうのがクソ強いよなぁ》

などの声もあがっている。芸能ジャーナリストが語る。

「後藤さんは2019年、33歳のころに不倫騒動で世間を騒がせたことがありました。同年3月20日発売の『週刊文春』が報じたのですが、後藤さんと、相手の男性が知り合ったきっかけが、オンラインゲーム『モンスターハンター』の協力プレイだったことで、世間に衝撃を与えました。この件で、後藤さんは謝罪に追い込まれるも、夫との離婚には至らず、現在も家庭生活を続けています。この“モンハン不倫”の一件があったせいか、『ワンチャン俺も』と、勝手に前のめりな妄想を抱くファンもいるようです。もちろん、2児の母であり、夫もいる後藤さんと交際できるはずはありませんが、一連のスキャンダルがここにきてむしろ“好影響”を与えているのは間違いないでしょう」

50名のチケットが争奪戦になるのは間違いなさそうだ。