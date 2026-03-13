ぼる塾・田辺智加「もう何回買い足したか」リピ買いするオイル美容液「すごく良くてね」

ぼる塾・田辺智加さんが、自身の個人Youtubeチャンネルに『【スキンケア】わたしのスキンケアは化粧水の前にまず煎餅よ！【旅行明日なのに準備何もしていない】』の動画をアップ。トークする中で、リピ買いしているスキンケアアイテムを教えてくれました。

【関連】ぼる塾・田辺智加「あ、すごい良い色」プロのメイクもおすすめ！最近の購入リップ

■オイル美容液

動画内に登場したのはこちら。

SHIGETA（シゲタ） / EX オイルセラム 税込8,250円（公式サイトより）

必須脂肪酸を豊富に含む植物オイルが、肌にハリとツヤを与えるオイルセラム。公式サイトによると、SHIGETA公式オンラインショップで人気No.1のオイル美容液なんだとか。

田辺さんは、化粧水の後にこちらを顔全体に染み込ませつつ「これ本当にすごく良くてね」「もう何回買い足したかわかんないぐらい」と、日々のスキンケアに欠かせないアイテムだとコメント。

また、最近は、同ブランドから発売されているフェイシャル用エッセンシャルオイル「ゴールデンドロップス（税込8,360円）」も混ぜて使っていると教えてくれました。

■動画もチェック

動画内では、そのほかのスキンケアアイテムも紹介しながらトークを披露。ぜひチェックしてみてくださいね。