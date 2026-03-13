野球日本代表・侍ジャパンは、「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」(WBC2026)の準々決勝で、ベネズエラと対戦する。試合開始は3月15日10時から。Netflixでは9時15分から配信開始。ラジオではニッポン放送に加え、文化放送でも10時から生中継される。

準々決勝はアメリカ・フロリダ州マイアミにあるローンデポ・パークが舞台。プールCを全勝で通過した侍ジャパンと、プールDを2位で通過したベネズエラが激突する。

文化放送は、アメリカ・マイアミで行なわれる準々決勝と準決勝、決勝の合計3試合を生中継。準決勝は3月17日8時30分から、決勝は3月18日8時30分から放送予定。なお、日本が準々決勝で敗退した場合、準決勝の中継日程が変更となる場合がある。

解説は3月16日の準々決勝が吉井理人、中村武志、準決勝が吉井理人、辻発彦、決勝が吉井理人、福留孝介。実況は斉藤一美文化放送アナウンサー、現地リポートは小宅世人文化放送アナウンサー。

ニッポン放送の準々決勝の解説は里崎智也、AKI猪瀬、実況は師岡正雄。