木梨憲武が自身のInstagramを更新。ブルーノート東京で開催されたライブのステージショットと豪華すぎる顔ぶれが並ぶオフショットを公開した。

【写真】木梨憲武のブルーノート東京でのライブで矢島美容室のマーガレットが登場

■「好きでやってるのよ＆自分さがしLIVE！」

ブルーノート東京で開催された『THE KINASHI NORITAKE』を3月10日と11日の2日間にわたり、計4ステージを駆け抜けた木梨。「第１回ブルーノート東京、２日間、４回ステージエンターテインメント営業・会員・ワンフー・組合員集合・ショータイム祭り！！すべて終了いたしました」とその熱狂ぶりを報告した。

続けて「矢島・MAMAとのご無沙汰コラボ！好きでやってるのよ＆自分さがしLIVE！」と綴り、矢島美容室のマーガレット・カメリア・ヤジマの姿での煌びやかなスパンコールの衣装でのステージショット（1～4枚目）を公開した。伝説のキャラクターの降臨に、会場はかつてない熱気に包まれた。

さらに「スーパーゲストあり、Mr.マリックさん、宇崎さん、所さん、B’z松本さん、小林幸子さん、MIEさん・・・など、ドンペリ購入参加型演出のご対応、誠にありがとうございました！！ヤバイ！！すべて年上・先輩ばかりの巻！！あざーす！！」と豪華ゲストにも触れた。Mr.マリックとのステージショット（5枚目）や楽屋での姿（6枚目）、宇崎竜童＆所ジョージとのステージ上での3ショット（10枚目）と所が撮った自撮り3ショット（11枚目）、終演後の打ち上げの様子（12・13枚目）なども披露した。

そして、「音楽方面！次は大分のフェス、金沢？熊本？鹿児島？札幌オーケストラライブ＆Art展！メモリードフェアーディナーショーなど？その都度お知らせいたします！！」とコメントし、音楽活動の今後の動きを予告した。最後は「ありがとっありがとっありがとう！終りっ 木梨憲武＆矢島のマーガレット（ソロ活動始まりました）」と感謝の気持ちを改めて記し、マーガレットのソロ活動始動を宣言して締めくくった。

SNSには「久しぶりのママ、素敵でした」「久々にマーガレットに会えて嬉しかった」「MAMAからのスタートに感激！」と感激するファンの声で溢れていた。

