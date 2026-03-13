【バーガーキング を増やそう シーズン 3】 開催期間：3月13日11時～4月13日15時

ビーケージャパンホールディングスは、空き物件の情報を募集する「バーガーキング を増やそう シーズン 3」を3月13日11時から4月13日15時までの期間で開催する。

「バーガーキング を増やそう」は、店バーガーキングの店舗拡大を目的とし、日本全国の空き物件を一般募集するキャンペーン。2024、2025年に開催された同キャンペーンでは106,400件超の応募があり、合計23カ所で新規出店が実現している。

まだまだ物件情報が足りず、今年も協力をお願いしたいとして、3月11日11時より第3弾がスタート。今回は3回目ということで、実際に成約した場合には紹介者に30万円が贈呈される。

応募は公式サイトのフォームにて可能。応募者全員にはもれなく「ワッパー チーズ」セットが通常価格1,040円のところ200円引きの840円で楽しめるお得なクーポンがプレゼントされる。

□「バーガーキング を増やそう シーズン 3」のページ

【バーガーキングを増やそう シーズン3 / Create your store. Season3】

応募者全員に「ワッパー チーズ」セットのクーポンがプレゼントされる

紹介物件の成約で紹介者には30万円は贈呈

