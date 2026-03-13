【CUBE】 3月13日より順次稼働 場所：タイトーステーション 横浜西口五番街店・大阪日本橋店・仙台名掛丁店の3店舗

タイトーは、没入型ゲームが楽しめる5Dイマーシブアトラクション「CUBE」をタイトーステーション 横浜西口五番街店・大阪日本橋店・仙台名掛丁店の3店舗にて、3月13日より順次稼働する。

「CUBE」は、タイトーが企画・開発を行ない、約4m四方の箱型筐体内で床1面、壁4面の計5画面の映像に囲まれ、まるでゲーム内にいるような体験ができる没入型ゲームアトラクション。声優・島粼信長さん出演の「SPACECUBE」など、アドベンチャーやホラージャンルの5つの没入型体感ゲームを楽しめる。

「CUBE」は約4m四方のBOX内の床と壁に映像が投影され、体を動かしながらインタラクティブに遊ぶ5Dイマーシブアトラクション（没入型アトラクション）で、現在、タイトーが運営する「X-STATION」、「くらやみ遊園地」、「タイトースタジアム」などの一部店舗で稼働している。今回のタイトーステーション3店舗への設置により、さらに身近に没入型の体感アトラクションが楽しめるようになる。

設置店舗

※以下3店舗で順次稼働

・3月13日（金）～タイトーステーション 横浜西口五番街店

□タイトーステーション 横浜西口五番街店のページ

・3月26日（木）～タイトーステーション 大阪日本橋店

□タイトーステーション 大阪日本橋店のページ

・4月1日（水）～タイトーステーション 仙台名掛丁店

□タイトーステーション 仙台名掛丁店のページ

「CUBE」のアトラクション

「CUBE」では、アドベンチャーやホラーなど、グループで楽しめる5つのアトラクションを楽しめる。

アトラクション紹介

「SPACECUBE」

プレイ人数：1～4人

プレイ時間：約12分

料金：1,000円 ／1人

450度の映像に囲まれた空間で遊ぶ新体験。仮想宇宙空間「SPACECUBE」で制限時間内に課されたミッションをクリアし、「知・脳・体」を備えたエリート地球人を目指そう！

□「SPACECUBE」のページ

「トレジャーエクスプローラー」

プレイ人数：1～4人

プレイ時間：約10分

料金：1,200円／1人

財宝目指して遺跡の奥へ突き進め。450度の映像に囲まれたCUBEの中で制限時間内に迫りくる敵を倒したり、ミッションをクリアしながらゲームクリアを目指す、高い没入体験ができるアトラクション。

□「トレジャーエクスプローラー」のページ

「サバイバルフロム Z」

プレイ人数：1～3人

プレイ時間：約12分

料金：1,200円 ／1人

前後左右逃げ場なし。デルタチームの一員となったプレーヤーが感染者の巣くう施設から仲間と共に“二丁拳銃”を駆使して脱出を目指すイマーシブシューティングアトラクション。ゲーム内の演出に合わせて体が振動するハプティックベストを着用することでより高い没入体験ができる。

□「サバイバルフロム Z」のページ

「House of Q 消えた友人と奇妙な館」

プレイ人数：2～4人

プレイ時間：約13～15分

料金：1,500円 ／1人、当日リピート割引：1,000円 ／1人

失踪した友人を追って、館に足を踏み入れたあなた。館内に施された様々な仕掛けを攻略し、隠された秘密を解き明かすことができるか。

□「House of Q 消えた友人と奇妙な館」のページ

「デスゲームへようこそ」

プレイ人数：2～4人

プレイ時間：約25分

料金：2,000円 ／1人

「みなさんは特別なゲームへと招待されたのです」見慣れぬ部屋に招かれた私たちにそう告げたのは、覗き窓ごしにニヤリと笑みを浮かべた"なにか"だった。CUBE の中に再現されたとある場所にて課される試練にプレーヤーが協力して挑み、デスゲームの生き残りを目指す不条理系ホラーアトラクション。

□「デスゲームへようこそ」のページ

※2026年3月時点、今後、変更となる場合があります。

