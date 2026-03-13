居酒屋チェーンの若い女性従業員が業務用アイスクリームをつまみ食いする様子を撮った動画がX上で取り上げられ、運営会社が公式サイトで謝罪する事態になっている。

この動画の中では、「バイトテロ！」「マズッ」といった会話が交わされていたが、従業員が自ら撮ってSNS上で投稿したという。なぜこんな「自爆」するような行為に出たのだろうか。その事情について、運営会社に話を聞いた。

「手でやってんの？」「マジでかわいそう、お客さん」

「店長帰ったから勝手に食ったwwwww」。こんなコメントが表示された動画は、厨房内のカウンター上で、アイスを入れたケースがいくつか積まれたシーンから始まる。

黄色い笑い声が響くと、従業員とみられる若い女性がアイスケースを指差す。女性がケースに近づくと、「勝手に食ってみた！」との声を上げる。この女性は、「桜」と名付けられたピンク色のアイスのケースを手に取り、フタを開ける。

「桜って、美味しいのかな？」「一口食べちゃう」

女性は、こう言って、素手でアイスをつまんで、そのまま口に入れた。

周囲からは、「手でやってんの？エグい」と驚く声が上がり、「マジでかわいそう、お客さん」との指摘が出た。

「バイトテロ！」

今度は、こんな男性の声が上がった。同調する意見も出て、「マズッ！ マズッ！」とバイトテロとされかねない行為を危ぶむ声が響いた。「黒ゴマ？」との質問に、「桜」と女性が答えるところで、20秒の動画が終わっている。

この動画は、2026年3月8日にX上で取り上げられ、居酒屋の店名まで暴露されて、危惧通りの「バイトテロ」だと批判された。騒ぎが広がって動画が拡散され、「いまだにバイトテロとかヤバすぎ」「こんな事してどうなるか反面教師が散々いたろうに...」とあきれる声が漏れていた。

X上では、同じ居酒屋チェーン店舗とされる別の動画も取り上げられ、これも衛生状態について批判が出た。

運営会社「お客様の信頼を損なう事態を深くお詫び」

その動画では、「営業中にオペはじまったwwwwwwwwwww」とのコメントが画面に表示され、従業員とみられる若い女性2人がフォークやはしを使って、食べ物から何かを取り除いていた。

「手術じゃないの？」「腫瘍摘出」「輸血、輸血、輸血」

女性らは、こう笑い合っており、はしを使った女性は、素手のようだった。

こうした動画の騒ぎを受けて、名指しされた神奈川県藤沢市内の居酒屋「海（か）ぶね」湘南台店が公式インスタグラムで3月9日、「お詫びとお知らせ」を出した。

店のインスタでは、「当店に勤務する従業員による不適切な行為が撮影された動画が、SNS上に掲載されていることを確認しております」と説明したうえで、「重大に受け止め、現在、事実関係を調査しております」と述べた。そして、「本件に関与した従業員に対しては、事実関係を確認のうえ、就業規則に基づき厳正に対処してまいります」とした。また、店では、アイスなどをすべて廃棄し、消毒などの対応を行っていることも明らかにした。

海ぶね湘南台店の運営会社「かもんフードサービス」（横浜市磯子区）も同日、「海ぶね湘南台店における不適切行為について」と題して公式サイトのお知らせで謝罪した。

そこでは、関与した従業員を勤務から外し、関係記録の確認や関係者への聞き取りを行っているなどと説明した。そのうえで、「お客様の信頼を損なう事態を招きましたことを改めて深くお詫び申し上げます」などと締め括った。

さらに、11日になって、第2報の報告を公式サイトのお知らせで行った。

「いたずら心や射幸心が先立って、問題を認識せず」

その報告によると、動画は、25年5月と夏ごろに、複数の従業員が店内で撮影して投稿したことを確認した。動画に映ったアイスなどが客に出されたのかは、時間経過もあり、特定することが難しいと述べた。そのうえで、「再発防止に向け、従業員教育、店舗管理体制、SNS利用ルール等の見直しと徹底を進めてまいります」などとしている。

海ぶね湘南台店の店長は3月12日、J-CASTニュースの取材に対し、アイスの件は5月、オペの件は夏ごろに従業員が店内で撮影してインスタグラム上に投稿したと説明したうえで、「詳しいことは本部に聞いて下さい」と話した。

店の運営会社かもんフードサービスの社長は13日、大学生の女性アルバイト3人が主に動画に関わっていたと取材に説明した。3人などにヒアリングしており、なぜバイトテロと自覚しながら撮影や投稿を続けたのかについては、こう話した。

「いたずら心や射幸心が先立って、ここまで問題が大きくなると認識していなかったのでしょう。今の若い子にありがちな興味本位で不適切な行為でした。社会的な責任感が欠如していたと思っています」

3人については、すでに懲戒解雇処分にしたことを明らかにした。警察への通報や損害賠償の請求については、検討していると説明した。保健所からは、連絡が来ていないといい、店内の清掃や消毒などで衛生上の対応を行ったとした。今後、最終的な報告をまとめて、公式サイトに出すとしている。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）