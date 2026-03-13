【新宿カフェ】ホテル下に広がるレトロ空間。『カフェ ラ ヴォワ』のチーズケーキ
思わず吸い込まれるような、そんな魅力的なカフェが村塾にあります。1970年創業のビジネスホテル『かどやホテル』の1階にある『カフェ ラ ヴォワ』です。
新宿駅から徒歩3分。店内にはどこか懐かしいレトロな空気が漂い。、まるでパリの街角のカフェに迷い込んだかのような、異国情緒のあるこなれた雰囲気がお気に入りです。
こだわりのコーヒーは、バランスのよい「ラヴォワブレンド」や、印象的なコクが楽しめる「新宿ブレンド」などがラインナップ。なかでも「ラヴォワブレンド」は、皇室御用達として知られる老舗コーヒーショップ『珠屋櫻山（旧：珠屋小林珈琲）』と共同開発した一杯だとか。
品のよい香りにほどよい酸味、そしてさりげない苦味が心地よく、ほっと一息つきたいときにぴったりの味わいです。
ケーキは毎月ラインナップが変わり、冬に訪れた際にはレーズンがアクセントになったチーズケーキをいただきました。予約制で楽しめるスイーツプレートや、注文ごとに焼き上げるフレンチトースト、モーニングサービスなども用意されており、時間帯によってさまざまな楽しみ方ができるのも魅力ですよ。
新宿西口を訪れた際には、ぜひふらっと店の前を通ってみてください。思わず立ち止まり、次の瞬間にはすっと中に入ってみたくなる。そんな不思議な魅力を持った一軒です。
（撮影・文◎岩井なな）
●SHOP INFO
『カフェ ラ ヴォワ』
住：東京都新宿区西新宿1-23-1 1F
TEL：03-3346-1611