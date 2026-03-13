食楽web

思わず吸い込まれるような、そんな魅力的なカフェが村塾にあります。1970年創業のビジネスホテル『かどやホテル』の1階にある『カフェ ラ ヴォワ』です。

新宿駅から徒歩3分。店内にはどこか懐かしいレトロな空気が漂い。、まるでパリの街角のカフェに迷い込んだかのような、異国情緒のあるこなれた雰囲気がお気に入りです。

こだわりのコーヒーは、バランスのよい「ラヴォワブレンド」や、印象的なコクが楽しめる「新宿ブレンド」などがラインナップ。なかでも「ラヴォワブレンド」は、皇室御用達として知られる老舗コーヒーショップ『珠屋櫻山（旧：珠屋小林珈琲）』と共同開発した一杯だとか。

品のよい香りにほどよい酸味、そしてさりげない苦味が心地よく、ほっと一息つきたいときにぴったりの味わいです。

ケーキは毎月ラインナップが変わり、冬に訪れた際にはレーズンがアクセントになったチーズケーキをいただきました。予約制で楽しめるスイーツプレートや、注文ごとに焼き上げるフレンチトースト、モーニングサービスなども用意されており、時間帯によってさまざまな楽しみ方ができるのも魅力ですよ。

新宿西口を訪れた際には、ぜひふらっと店の前を通ってみてください。思わず立ち止まり、次の瞬間にはすっと中に入ってみたくなる。そんな不思議な魅力を持った一軒です。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

『カフェ ラ ヴォワ』

住：東京都新宿区西新宿1-23-1 1F

TEL：03-3346-1611