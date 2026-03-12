「3月2日ごろまでに、聖さんのXアカウントが元KAT-TUNのメンバーを次々とフォローしたのです。田中さん側から公式な発表はありませんが、2月下旬ごろに聖さんが出所したのではないかとファンの間で噂が広がっていました」（芸能関係者）

’13年9月に“度重なるルール違反”を理由に旧ジャニーズ事務所から契約を解除され、独立後は“逮捕劇”が世間を騒がせてきた元KAT-TUN・田中聖（40）。現在も服役中と思われていたが、すでに刑期を終えて出所していたようだ。

「聖さんは’22年2月に覚せい剤取締法違反で逮捕され、同年6月20日に懲役1年8カ月（執行猶予3年）が言い渡されています。その直後には再び覚せい剤使用の疑いで逮捕され、その公判中に女性から1万円を脅し取ったとして恐喝容疑で逮捕（後に不起訴）。2度にわたる覚せい剤取締法違反で、’23年12月に懲役計2年8カ月の実刑が確定し、’24年2月から刑務所に収監されていました」（前出・芸能関係者）

7日配信の「SmartFLASH」では、5日に聖の父親が直撃取材に応じたことを報じていた。記者が「聖さんは、お出になられたのですか?」と尋ねると、父親は「はい、出ました」と息子の出所を認めていたという。

そんな聖だが、出所後は家族との団らんを楽しんでいるようだ。

歌手で俳優の田中彪（ひょうが、34）は3月11日に、自らのYouTubeチャンネルで「年に一度の家族旅行」と題する動画を公開。彪は5人兄弟の三男で、次男は聖、四男はSixTONESの田中樹（じゅり、30）、五男は元甲子園球児で俳優の田中彗（すばる、26）という“芸能兄弟”だ。

両親も含めた家族勢揃いの動画には聖の姿も映り込んでおり、ファンの間で反響が広がっている。

公開された動画は、千葉県にある道の駅で食事をするシーンからスタート。その際、顔は映し出されなかったが、聖と思しき人物が天丼をほおばりながら「美味すぎる、美味すぎる、ここ2年で一番美味い」と唸る音声が。一行はその後、趣のある古民家風の宿に到着。一棟貸しなのか、ほかに客はおらず、兄弟は父親と一緒に焚火を囲む。すると父親の隣には聖が座り、嬉しそうに笑い声を上げていたのだ。

収監される直前の’24年2月には、依存症専門オンラインサロン「Addiction Report」のインタビュー記事で近影が公開されていた聖。当時は黒髪でややふっくらした顔が印象的だったが、家族旅行の動画では金髪ヘアにイメチェンし、以前よりも痩せた印象だった。

ブランド物の黒いパーカーとパンツに身を包み、キャップとメガネ、ピアスも着けた“やんちゃスタイル”。さらに手首や左手の甲には、びっしりと入ったタトゥーが見えていた。

彗が薪をくべようとした際には、「空気で燃えるから」「空気が入るように薪をこうやって」と手本を見せる兄らしい一面も。夕食後には兄弟仲良く肝試しに挑戦し、怖がる弟たちをよそにスタスタ歩いていく“度胸”も見せていた。

動画のコメント欄では、《聖おかえりなさい》《聖元気そうで良かった》《「ここ2年で1番うまい」って言葉で笑わせられるとは思わなかったww》とファンの感激する声が続々。

前出の芸能関係者は言う。

「田中家の家族旅行の様子を収めた動画は、彗さんのTikTokでも公開されました。そこでは彗さんが一生懸命にけん玉をする姿を、聖さんが微笑ましく見守る姿も。カメラを回していたのは樹さんだったようですが、編集を担当したのは聖さんだとか。彗さんのTikTok動画のコメント欄では、聖さんが《編集してくれてありがとうって言って》と書き込んでいましたね。お父さんは『SmartFLASH』の直撃に“聖は実家にはいない”と話していましたが、出所後も家族に支えられて生活を送っているのでしょう」

今度こそ大切な家族を裏切らないよう、聖は生まれ変われるだろうか。