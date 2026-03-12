『地獄先生ぬ〜べ〜』第二十四話『メリーさん』あらすじ＆場面カット
1月7日（水）よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation” 枠にて放送中の『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール、第二十四話のあらすじと場面カットが公開。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
このたび、3月18日（水）放送の第二十四話『メリーさん』のあらすじと場面カットが公開。
＜第二十四話『メリーさん』あらすじ＞
それは小学生なら誰でも知っている超有名な学園七不思議。メリーさんから手足の無い呪いの人形を渡された子は、１週間以内に学校のどこかに隠された手足を探し出さなければ、足りない部分をもぎ取られてしまうという。法子に狙いを定めたメリーさんを除霊すべく相対したぬ〜べ〜だったが、彼女の意外な過去を知り…！？
＞＞＞第二十四話の場面カットをすべてチェック！（写真7点）
また、作中に登場するメリーさん役は、斎藤千和が演じる。
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
