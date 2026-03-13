知っておきたい新NISA「急落時」の鉄則、中東危機でも「慌てて売却してはいけません」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【不安】中東危機で新NISA急落…それでも売却するな！」を公開した。中東情勢の緊迫化に伴い株価が下落する中、新NISAでの運用において「こんな時こそ慌てて売却してはいけません」と呼びかけ、下落相場との向き合い方を提示している。
動画冒頭では、アメリカがイスラエルと共にイランに対して大規模な戦闘作戦を実行したことを背景に、中東情勢の緊張が高まっていることに言及。原油価格が急騰し、波乱相場への突入が懸念されている。実際、3月に入りS&P500やオルカンも急落する場面があり、新NISAで投資している人にも不安が広がっている状況を説明した。
しかし、このような一時的な急落に対して、決して慌てて売却すべきではないと注意を促す。その根拠として、過去の紛争時における市場の動きを取り上げた。S&P500やオルカンは過去に大きく下落した時もあったが、「そのたびに回復して最高値を更新」してきた事実があるという。
特にS&P500については、過去150年間において「年利7%もの上昇実績」があることを強調。短期的な目線で相場の下落を悲観するのではなく、積立投資においては株価が下落することでむしろ「安く買えてラッキーだと考えましょう」と、逆転の発想を提案した。
投資において重要なのは「長期の目線を持つこと」だと結論づける。目先の値動きに一喜一憂するのではなく、「慌てずにドッシリと構える事が大事」だと説いた。積立を淡々と続ける姿勢を示し、下落相場をともに乗り越えるための心構えを共有して動画を締めくくった。
バンクアカデミーの小林亮平です！ 学校で教えてくれないお金の知識をいっしょに学んでいくチャンネルです。新NISA、iDeCo、ふるさと納税、税金やキャッシュレスなどお金の注目トピックをお話していきます！