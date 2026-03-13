この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL」が、「【衝撃実録】世界一住宅価格が高い都市の普通の暮らし」を公開した。動画では、世界一住宅価格が高いと言われる香港の過酷な住環境のリアルと、その背景にある「スーパー資本主義」の仕組みについて解説している。 香港はアジア屈指の金融ハブであり、1人あたりのGDPや平均年収で日本を大きく上回る。



しかし、その裏で深刻な住宅問題を抱えている。動画では、ノースポイント（北角）という中流階級向けのエリアでさえ、築30年超のマンションが約2億円で販売され、日本人駐在員が多く住むホンハム（紅磡）でも、約50平方メートルの家賃が月に約40万円に達する実態が紹介された。 この異常な価格高騰の背景には、土地の少なさと特有の供給システムがある。



香港は面積の約75%が山地などで開発に適さず、都市として利用できる土地が限られている。さらに、土地のほとんどを政府が所有しており、新しい土地はオークション方式で供給されるため、不動産会社が競り合い、そこに世界中から富裕層の資金が流れ込むことで価格が上昇し続けているという。 動画の後半では、家賃が高すぎて普通の部屋を借りられない人々の暮らしにも密着。



1つの部屋を細かく区切った「トーンフォーン（劏房）」と呼ばれる分割住宅や、金網などで区切られた極小住宅「ケージホーム」に暮らす人々の過酷な現状が映し出された。 現地で活動する公認会計士の横藤田憲一氏は、香港の社会構造を「スーパー資本主義」だと定義した。自国の産業がない香港は、関税を撤廃し税率を下げて、海外から企業や富裕層の外貨を集める政策をとっている。



そのため社会保障制度には予算が割かれず、資産を持つ層が富を継承する一方で、相対的貧困率が20%を超える格差社会が生まれているという説を展開した。 動画は、遠い国の話と思われがちな住宅価格の高騰や資産格差が、現在の日本でも広がりつつある問題であることを示唆して締めくくられた。華やかな金融都市の裏側に潜むシビアな現実を、多角的な視点から深く学べる内容となっている。