クリームチーズ＆生クリーム不要！焼き目こんがり「バスクチーズケーキ」レシピ

焼き目こんがりのバスクチーズケーキは、カフェでも販売されているほどの人気メニューですよね。お家で作って食べてみたいけれど「クリームチーズも生クリームも高い…」という時におすすめなのは、家にある材料を使った“代用系”レシピです。今回はクリームチーズや生クリームが不要のアレンジレシピを3つ紹介します。

▼ヨーグルトで濃厚かつさっぱり風味

ヨーグルトの水切りをしっかりすることが、バスク風の「焦がし具合」を作ってくれますよ。



▼無糖でヘルシーな組み合わせ

ヨーグルトと絹豆腐に、バナナの甘みをプラス。ヘルシー思考の方も、このレシピなら子どもと一緒にも作りやすいはず。



▼クリームチーズの代わりにピザチーズ

豆乳・卵・砂糖・米粉を混ぜて焼くだけで、こんがり焼き目の「バスク感」が手軽に出せますよ。







今回紹介したのは、「高い材料がない＝作れない」を覆す3つのレシピでした。ヨーグルトや豆腐、ピザチーズで、バスク風の濃厚さと焼き目を気軽に楽しめます。アイデア次第で料理はもっと楽しくなりますよ。休日のスイーツ作りにいかがでしょうか？（TEXT：青木千奈）

画像提供：Adobe Stock