フランス美女のセクシー写真に「いいね」…ネイマールが釈明「うっかり押しただけ。見ていなかった」
サントスのブラジル代表FWネイマールがインスタグラムで“誤爆いいね”をして話題となっている。
ネイマールに「いいね」を押されたのは、フランスのモデル兼インフルエンサーのポーリーヌ・タントさん。当該投稿は8日に掲載したセクシーショットだった。
これが大きな反響を呼び、海外の芸能ニュースを扱うアカウントに取り上げられると、ネイマールが反応。コメント欄に「うっかり『いいね』を押してしまっただけで、それを自分でも見ていなかった(友人に教えられたんだ)。僕をフォローしている人は知っていると思うけど、こういうことを招かないように、女性の写真に『いいね』をすることはほとんどないんだ」と書き込んだ。
そして「最近、インスタグラムの『いいね』に対する人々の反応の仕方はとてもひどい」と付け加えた。
この釈明にもさまざまな意見が寄せられる中、当のポーリーヌ・タントさんは同じコメント欄にあくびの絵文字を3つ投稿。ブラジル『UOL』はネイマールをイジったものだと報じている。
ネイマールに「いいね」を押されたのは、フランスのモデル兼インフルエンサーのポーリーヌ・タントさん。当該投稿は8日に掲載したセクシーショットだった。
これが大きな反響を呼び、海外の芸能ニュースを扱うアカウントに取り上げられると、ネイマールが反応。コメント欄に「うっかり『いいね』を押してしまっただけで、それを自分でも見ていなかった(友人に教えられたんだ)。僕をフォローしている人は知っていると思うけど、こういうことを招かないように、女性の写真に『いいね』をすることはほとんどないんだ」と書き込んだ。
そして「最近、インスタグラムの『いいね』に対する人々の反応の仕方はとてもひどい」と付け加えた。
この釈明にもさまざまな意見が寄せられる中、当のポーリーヌ・タントさんは同じコメント欄にあくびの絵文字を3つ投稿。ブラジル『UOL』はネイマールをイジったものだと報じている。
この投稿をInstagramで見る