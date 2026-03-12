森口博子、マネージャーのサイゼリヤでの“独特な食べ方”を写真で公開「本人曰く、場所を取らないとの事（笑）」 自身が頼んだメニューも紹介
歌手の森口博子（57）が10日、自身のブログを更新。仕事の合間にイタリアンファミリーレストランチェーン「サイゼリヤ」を訪れたことを明かし、マネージャーの“独特な食べ方”を写真付きで紹介した。
【写真】「本人曰く、場所を取らないとの事（笑）」森口博子マネージャーの“独特な食べ方”
森口は「独特だね（笑）」とのタイトルでブログを投稿。「石川県にて。1日目は遅い時間だったので…サイゼリヤへ」と報告し、料理の写真を公開した。写真には、ハンバーグやドリアが並んだテーブルの様子が収められており「マネージャーの食べ方が独特（笑）縦に並べてます」とユーモアたっぷりにつづっている。さらに「本人曰く、場所を取らないとの事（笑）」と説明し、その食べ方について明かした。
自身が頼んだメニューについては「オニオングラタンスープ、美味しかったです」とつづり、三重県でのコンサート時と同じように「またまた、プリンも頼んじゃいました」と報告。「昔懐かしい味で、美味しかったなあ」と満足げに振り返った。
ブログの最後には、「本日は大変お世話になっている、あの方のラジオ番組に出演させていただきました。詳細解禁まで、楽しみにしていてね」とも記し、今後の発表を予告している。
コメント欄には「変わってる食べ方やなぁって思ったらマネージャーさん お気遣いの方なんですね」「美味しそうですね」「まっまたプリンかっ！」「懐かしい」「今度、食べてみます」などの声が寄せられている。
