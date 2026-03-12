「モヤっとした世界にさよなら」カメラレンズの開発技術を応用したニコンの新しいメガネレンズが視界の解像度を上げる！
多くの人がメガネの見え方に不便さを抱えながらも、折り合いをつけて生活している。そんななか、2026年2月17日に、カメラレンズの開発技術を応用したニコンの新しい単焦点メガネレンズ「Zシリーズ SINGLE VISION」が登場(※販売場所：全国の眼鏡専門店。取り扱い時期は店舗により異なる)。同社は、多くのメガネユーザーに対し、コントラストが向上した“解像度の高い視界”を届ける。
日本には、約8006万人のメガネ装用者がいると言われており、約6304万人が近視・遠視・乱視などを補正する単焦点レンズの使用者だ。日本人の2人に1人は、単焦点レンズを日常的に使用していることになる。
一方で単焦点レンズは、1点に焦点を合わせるというシンプルな構造ゆえに、メーカー各社にとって革新的な技術開発の対象になりにくかった。その結果、「見えているから十分」という前提のもと、単焦点レンズの性能が、深く問い直される機会は決して多くなかったのだ(※データソース：眼鏡DB2025 / 2025年12月 総務省統計局「人口推計」、眼鏡DB 2025年版、2024年11月 ニコン・エシロール「メガネに関する調査」をもとに同社推計)。
単焦点レンズの使用者の約9割は、現在使用しているメガネレンズに「満足している」と回答しているが、その一方で不満の声も上がっているという。「夜間や夕暮れ時の視力低下」、「遠くのものがはっきり見えにくい」、「左右の目で見え方が少し異なる」といった声が寄せられているのだ(※データソース：2025年10月 Nikon Lenswear 単焦点レンズ・イノベーション 第1段階リサーチレポート)。
そんななかで発売されたニコンの新しい単焦点メガネレンズ「Zシリーズ SINGLE VISION」は、カメラレンズの分野において長年用いられてきたコントラスト解析技術「MTF」に着目し、モノをはっきりと捉える要素である「コントラスト」をメガネレンズで引き出すために応用。左右の目から得られる情報を一つの視界として捉える「両眼視」の考え方を、コントラスト解析技術に取り入れて設計している。
新開発した「両眼視コントラストテクノロジー」では、視線の方向や距離によって使用頻度が高いレンズ領域を想定。遠方を見る際によく使われる耳側領域、デスクトップパソコンなど中距離を見る際に使われる鼻側領域、スマートフォンなど近距離を見る際に使われる鼻側下方部について、それぞれ両眼で見た際のコントラスト数値が安定する設計を採用した。
「世界の美しさや細やかな違いを、より確かに受け取れる視界を届けたい」、そうした思いと技術的な挑戦から、新シリーズを誕生させたニコンの同製品。発売にあたって、文芸評論家の三宅香帆さんも以下のコメントを発表している。
「見ているようで、見えていない。それにはじめて気づいたのは、人生初のメガネをつくったときのことだった。近視が進んでいますと言われ、親に眼科へ連れられたとき、『あ、自分は世界を見てると思ってたけど、これは、見えてなかったんだ』と驚いたことがある。ピントが合うと、世界が鮮明だった。
その経験から、20年くらい経った今。久しぶりに新しいメガネをかけた。あ、と驚いた。近くを見ても、遠くを見ても、同じように世界のピントが合った。久しぶりのことだった。
自分では世界を正面から見ていると思っていても、年齢を重ねるにつれ、自分のレンズに慣れてしまい、ピントがずれることはしばしばある。
だけど、私たちは大人になっても、何度だって新しいメガネをつくり直すことができる。何度でも世界を鮮やかにもう一度見ることができる。視界がひらけたその風景は、いつもよりも、ちょっと愉快だ」
