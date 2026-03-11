「すべてを捧げていた」ACLE敗退の広島、MF川辺駿は悔しさを露わ「本当に実力不足」
サンフレッチェ広島は３月11日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２戦で、ジョホール（マレーシア）とホームで対戦。敵地での第１戦を１−３で落としていたなか、この試合は１−０で勝利したものの、２戦合計２−３で敗退となった。
試合後のフラッシュインタビューに対応した川辺駿は、「間違いなく２点を取らなければいけなかったので、チーム全体で前半開始のホイッスルから前がかりで行きましたし、自分も含めて前半からチャンスがあったので、そこで決めきらなければいけなかった」と唇を噛んだ。
チームは試合終了間際の90分に１点を返すのがやっと。30歳のMFは、「後半に１点取れたが、もう少し早く取れていれば、もっと違う結果になった」と悔しさを滲ませ、さらに「応援してくれた皆さんに申し訳ない」「本当に実力不足かなと思う」と神妙な面持ちで語った。
この悔しさを胸に、J１百年構想リーグへと気持ちを切り替える。
「この半年は、チーム全体でACLEに懸けていた。すべてを捧げるようにしていたが、結果がついてこなかった。百年構想リーグでは、良い結果を得られるように。切り替えるのは難しいが、しっかり切り替えて次に向かいたい」
アジアの舞台で味わった苦い経験を糧に、次なる舞台での巻き返しを誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】木下が決めた一矢報いるPK弾！
試合後のフラッシュインタビューに対応した川辺駿は、「間違いなく２点を取らなければいけなかったので、チーム全体で前半開始のホイッスルから前がかりで行きましたし、自分も含めて前半からチャンスがあったので、そこで決めきらなければいけなかった」と唇を噛んだ。
チームは試合終了間際の90分に１点を返すのがやっと。30歳のMFは、「後半に１点取れたが、もう少し早く取れていれば、もっと違う結果になった」と悔しさを滲ませ、さらに「応援してくれた皆さんに申し訳ない」「本当に実力不足かなと思う」と神妙な面持ちで語った。
「この半年は、チーム全体でACLEに懸けていた。すべてを捧げるようにしていたが、結果がついてこなかった。百年構想リーグでは、良い結果を得られるように。切り替えるのは難しいが、しっかり切り替えて次に向かいたい」
アジアの舞台で味わった苦い経験を糧に、次なる舞台での巻き返しを誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】木下が決めた一矢報いるPK弾！