［Alexandros］磯部寛之さんが巣鴨ではしご酒！　大学時代の思い出の酒に再会

人気ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍する磯部寛之さんは、実は大のお酒好き！そして、月刊『おとなの週末』は愛読誌！そんな磯部さんが“はしご酒”の魅力をお伝えする、本誌人気連載「酔滴のラダー」。2026年4月号（3月13日発売）の第44回は、とげぬき地蔵に参拝する人が多く集まる東京・巣鴨ではしご酒！はしご酒の様子を、本誌未公開写真とともにお見せします！

『酔滴のラダー』第44回は巣鴨ではしご酒！

とげぬき地蔵尊や巣鴨地蔵通り商店街などがあり、“おばあちゃんの原宿”として親しまれている巣鴨ですが、意外にも駅周辺には赤提灯の店がそこかしこにあります。

16時前に集合し、まずは北口側を歩いてみます。人気だという焼鳥屋に、店名が印象的なもんじゃ屋、タッカンマリ専門店など気になるお店を数軒見つけつつ、担当編集・武内が目をつけていた、見るからに“シブい”やきとん店に開店と同時に入ります。

まずはビール！人気店のようで、開店直後からお客さんが続々と入ってきました

お決まりのタンとかしら、煮込みとフグ皮ポン酢を注文し、瓶ビールで乾杯します。

「うンま」と煮込みの味わいに満面の笑みを浮かべる磯部さん。

ほかにも気になるメニューが多く、1軒目で頼みすぎるのは良くないと話しつつも、牛すじ煮込みとレバカツを注文してしまいます。大学時代の思い出が詰まっているという芋焼酎「さつま白波」のお湯割りと合わせて楽しみます。

どんな思い出だったのかは、本誌でチェックしてみてくださいね！そしてぜひ真似て、検証してみてください。

2軒目には、散策中に気になった人気の焼鳥屋さんへ。中の焼酎がたっぷりのホッピーに顔を綻ばせながら、やげん（軟骨）や胡椒たっぷりの「鬼砂肝」、チョリソーを注文します。

他愛もない話をしながら、「うンま」と食べ進めていると、いつの間にかトマト巻とにんにくホイルも到着。磯部さんのお皿はパーティー状態に。

もちろん、七味をかけて食べます！ このほかにトマト巻とニンニクホイルも並びます

“春”にノックアウト！

ホッピーも3杯分楽しみ終えたところで、3軒目へ移動します。腹ごなしついでに駅の南口側まで足を伸ばします。こちらでも気になるお店をいくつか見つけながら、お寿司屋さんに入ります。

壁に貼られていた手書きメニューのなかに「白子ポン酢」「白子焼き」に目を輝かせ、即注文。ほかにもあて巻きなどと一緒にひれ酒を堪能しながら、高校生の時に見ていたドラマの話に花を咲かせます。

1月号の馬場口編で食べられなかった白子を注文！ 店員さんに「お願いします！」と言っているタイミングを激写しました

ひれ酒も身体に沁みます

2軒目でのパーティー状態がまるで嘘のように、お寿司屋さんでも春の味覚をたっぷり食べ、「腹パンパンです！」とは言いつつも、4軒目へ行きましょう！と勇み足でお店を後にします。

ですが、春ならではの“アレ”により、泣く泣く断念。巣鴨でのはしごは3軒でした！

断念した理由は、ぜひ本誌でご確認ください！

春ならではの“アレ”に苦しめられております

前回の43滴目（2026年3月号）で発表した25周年企画の続報もあります。お見逃しなく！

今月の本誌二次元コード限定Webコンテンツは、「お地蔵さん（？）ショット」をお届けします！そちらもあわせてお楽しみください！

はしご酒の全貌は、本誌で！

いそべ・ひろゆき／12月29日生まれ。人気ロックバンド[Alexandros]のベース＆コーラスとして活躍中。「凛として時雨『トキニ雨＃17』」（大阪・3/22）、「FCTOUR”ACCESS ALL AREA”」（横浜・4/10、大阪・4/23、名古屋/・4/30、高松・5/8、広島・5/9）、「ARABAKI ROCK FEST.26」（4/25・宮城）、「rockin’on presents JAPAN JAM 2026」（千葉・5/5）などライブを精力的に展開。ソロでも「GORILLA RADIO」（ZIPI-FM）のパーソナリティを務めているほか、NHKの大河ドラマ『豊臣兄弟』に長宗我部元親役で出演！

文・撮影／編集部

